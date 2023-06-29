هل "تنهي" السعودية الحرب في أوكرانيا؟

بايدن: بوتين خسر الحرب وانضمام أوكرانيا للناتو "مسألة وقت"

قال الرئيس الأمريكي بايدن إن نظيره الروسي بوتين "قد خسر" الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن كييف ستنضم إلى الناتو، لكن بعد انتهاء الحرب. وتوقع بايدن أنّ تقدُّم أوكرانيا في هجومها المضاد سيفضي إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما.