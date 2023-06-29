هل "تنهي" السعودية الحرب في أوكرانيا؟

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تحضيرات لقمة سعودية بمشاركة حوالي 30 دولة، وبغيابٍ روسي، للتوصل إلى حل لإيقاف الحرب في أوكرانيا. ما هي أوراق القوة التي يملكها السعوديون للقيام بمثل هذه المبادرة؟ وهل ينجحون بما لم تنجح به أطرافٌ أخرى؟
عاد اسم مدينة جدة للظهور مجددا. فبعد استضافتها لمحادثات حول السودان، ذكر تقرير صحفي أن المدينة السعودية ستستضيف جولة محادثات بشأن أوكرانيا مطلع شهر أغسطس لن تشارك فيها روسيا. السعودية لم تؤكد أو تنفي استضافتها للمحادثات.
في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل بانتقادات شديدة، بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو.
قال الرئيس الأمريكي بايدن إن نظيره الروسي بوتين "قد خسر" الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن كييف ستنضم إلى الناتو، لكن بعد انتهاء الحرب. وتوقع بايدن أنّ تقدُّم أوكرانيا في هجومها المضاد سيفضي إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما.
أكدت رئاسة جنوب إفريقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة دول بريكس، التي ستعقد في هذا البلد في آب/أغسطس، منهية بذلك تكهنات متواصلة منذ أشهر بسبب مذكرة الاعتقال. والكرملين يؤكد مشاركة بوتين عبر الفيديو.
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