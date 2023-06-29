 هل "تنهي" السعودية الحرب في أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 01.08.2023

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مسائية DW

هل "تنهي" السعودية الحرب في أوكرانيا؟

تحضيرات لقمة سعودية بمشاركة حوالي 30 دولة، وبغيابٍ روسي، للتوصل إلى حل لإيقاف الحرب في أوكرانيا. ما هي أوراق القوة التي يملكها السعوديون للقيام بمثل هذه المبادرة؟ وهل ينجحون بما لم تنجح به أطرافٌ أخرى؟

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