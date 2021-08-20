 هل تنشب حرب المياه بين إيران وحركة طالبان؟ | مسائية DW | DW | 30.05.2023

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مسائية DW

هل تنشب حرب المياه بين إيران وحركة طالبان؟

بعد الاشتباكات على الحدود الأفغانية الإيرانية بسبب حصص المياه، هل ينذر الخلاف بنشوب حرب بين البلدين؟ أم أنها فرصة لإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين البلدين؟

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برنامج الإجلاء الألماني لم يجل أحدا.. والأفغان يهربون من موت إلى آخر! 21.04.2023

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تأمل متسابقة الدرجات الهوائية الأفغانية معصومة علي زادة أن يسلط السباق الذي ستشارك فيه مع أفغانيات أخريات في فرنسا الضوء على واقع المرأة الأفغانية. زادة تعتبر أن الرياضة ماتت بالنسبة للنساء مع عودة طالبان للحكم.