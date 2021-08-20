هل تنشب حرب المياه بين إيران وحركة طالبان؟

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بعد الاشتباكات على الحدود الأفغانية الإيرانية بسبب حصص المياه، هل ينذر الخلاف بنشوب حرب بين البلدين؟ أم أنها فرصة لإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين البلدين؟
خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.
أعلن المسؤولون مؤخرًا أن البرنامج الرائد الذي أعلنته الحكومة الألمانية أواخر 2022 لم يُجلِ فعليًا أي شخص من أفغانستان، بينما تم تعليق إصدار التأشيرات والرحلات الجوية مؤقتًا من هناك إلى ألمانيا.
بعدما عرضت موسكو على إدارة طالبان خصما على متوسط أسعار السلع العالمية، وقعت الحركة الأفغانية اتفاقا مع روسيا لاستيراد البنزين والديزل والغاز والقمح في أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها الحركة منذ عودتها لحكم أفغانستان.
تأمل متسابقة الدرجات الهوائية الأفغانية معصومة علي زادة أن يسلط السباق الذي ستشارك فيه مع أفغانيات أخريات في فرنسا الضوء على واقع المرأة الأفغانية. زادة تعتبر أن الرياضة ماتت بالنسبة للنساء مع عودة طالبان للحكم.
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