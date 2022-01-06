 هل تنحرف ألمانيا عن سياسة ميركل تجاه الصين؟ | DW الأخبار | DW | 07.01.2022

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هل تنحرف ألمانيا عن سياسة ميركل تجاه الصين؟

وعدت الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا بمقاربة جديدة للشؤون الدولية، بما في ذلك علاقتها مع الصين. علاقة تواجه الكثير من التحديات.

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