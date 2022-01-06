هل تنحرف ألمانيا عن سياسة ميركل تجاه الصين؟

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وعدت الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا بمقاربة جديدة للشؤون الدولية، بما في ذلك علاقتها مع الصين. علاقة تواجه الكثير من التحديات.
لقاء قمة افتراضي بين الزعيمين الأمريكي والصيني استمر لساعات، طبعته عبارات المودة لكنه لم يخلو من تحذيرات متبادلة أطلقها الجانبان حول القضايا الخلافية، مع التأكيد على مسؤولية الطرفين تجاه العالم.
في ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة خاصة حيال الوضع في تايوان والتنافس الاقتصادي، فهل تتجه العلاقات الثنائية إلى مزيد من التصادم أم قد تشهد بعض التقارب العام المقبل؟
يرى مينكسين بي وهو من أصل صيني وأستاذ للعلوم السياسية في الولايات المتحدة أن الصين تواجه تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بسبب "السياسات الخارجية العدوانية" التي تمارسها.
البرلمان الصيني يتبنى قانوناً مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، يعد ردّاً على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
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