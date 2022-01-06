هل تنحرف ألمانيا عن سياسة ميركل تجاه الصين؟

تصادم أم تقارب.. كيف ستكون العلاقات بين واشنطن وبكين في عام 2022؟

في ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة خاصة حيال الوضع في تايوان والتنافس الاقتصادي، فهل تتجه العلاقات الثنائية إلى مزيد من التصادم أم قد تشهد بعض التقارب العام المقبل؟