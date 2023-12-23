  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةالشرق الأوسط

أطراف النزاع اليمني توافق على تدابير لوقف إطلاق النار

٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣

توصلت الأطراف المتنازعة في اليمن إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار على أن يتم الانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وفق ما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

https://p.dw.com/p/4aX1U
مدينة شبام في ولاية حضرموت في اليمن -
قال بيان الأمم المتحدة إنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمنصورة من: KHALED FAZAA/AFP/Getty Images

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، السبت (23 كانون الأول/ديسمبر 2023)، أنّ الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عُمان، أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه "يرحّب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير، تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن (...) والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

إجراءات لتحسين الظروف المعيشية

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في البلاد توصلت إلى الالتزام بخطوات لوقف إطلاق النار الذي من شأنه إنهاء القتال.

وأضاف أنه يرحب "بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن".

وأضاف البيان أن هذه التدابير" تشمل إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

خارطة طريق

وسيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها، وفق البيان.

وكشف البيان أن" خارطة الطريق ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".

وأضاف البيان: "ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".

وفي السياق، أعرب غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق، حسب البيان.

وأضاف غروندبرغ: "ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم". وتابع "لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق".

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن هذا الأمر.

ومؤخراً، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مشاوراته من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

آثار هجوم جوي للتحالف على صنعاء (26/3/2022)

الهجوم "الحوثي" جنوبي السعودية.. نهاية محادثات وقف حرب اليمن؟

الهجوم "الحوثي" جنوبي السعودية.. نهاية محادثات وقف حرب اليمن؟

تخشى جهات عديدة من أن يؤدي مقتل جنديين بحرينيين عند حدود السعودية مع اليمن، إلى تقويض محادثات السلام اليمنية بين التحالف والحوثين، والتي كانت قد بدأت مؤخرا. وأدانت جهات عديدة الهجوم واتهمت الحوثيين بالوقوف ورائه.
سياسة٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
وفد سعودي في صنعاء (9/4/2023)

محادثات في الرياض بين الحوثيين والسعودية.. على طريق السلام في اليمن؟

محادثات في الرياض بين الحوثيين والسعودية.. على طريق السلام في اليمن؟

خلال أول زيارة علنية للسعودية منذ بدء "عاصفة الحزم" أعرب الحوثيون عن أملهم في "تجاوز التحديات" خلال محادثات لإنهاء حرب اليمن، فيما رحبت الحكومة المعترف بها دوليا بالجهود الإقليمية والأممية لـ"انهاء الانقلاب" الحوثي.
سياسة١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
لقاء سابق لوفد سعودي في صنعاء مع الحوثيين بوساطة عُمانية

للمرة الأولى منذ "عاصفة الحزم".. وفد حوثي يتوجه للسعودية

للمرة الأولى منذ "عاصفة الحزم".. وفد حوثي يتوجه للسعودية

قال مصدر إن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سيصلون إلى السعودية قادمين من صنعاء من أجل التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. هذا فيما طالبت 98 جهة دولية ومحلية بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة أكثر من 75 بالمئة من سكان اليمن.
سياسة١٤ سبتمبر ٢٠٢٣