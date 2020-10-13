هل تنام الأشجار؟

هل يساعد شرب حليب ساخن بالعسل على النوم؟

ممارسة الرياضة قبل النوم تسبب الأرق، تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل يساعد على النوم بسرعة. هذه وغيرها مجموعة من الأقوال المتداولة بين الكثير من الناس بخصوص النوم. لكن ما حقيقة هذه الادعاءات من الناحية العلمية؟