 هل تنام الأشجار؟ | المستقبل الآن | DW | 01.05.2022

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المستقبل الآن

هل تنام الأشجار؟

سؤال المشاهدين لهذا الاسبوع وصلنا من الولايات المتحدة وفيه يسأل أحد المشاهدين ما اذا كانت الاشجار أيضاً تنام.

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