هل تنام الأشجار؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
سؤال المشاهدين لهذا الاسبوع وصلنا من الولايات المتحدة وفيه يسأل أحد المشاهدين ما اذا كانت الاشجار أيضاً تنام.
النوم الكافي وبعمق يحسن صحتنا وحياتنا بشكل عام، وعلى الأخص مزاجنا وإنتاجيتنا في اليوم التالي. البقاء لساعات وأنت تتقلب في السرير دون أن تستطيع النوم أمر ليس نادر الحدوث. ما الحل؟
قد تتسبب تجهيزات السرير من فرش ومراتب ووسائد وأغطية في مشاكل في نوم الإنسان. ولذلك ينصح خبراء بالانتباه إلى ما يناسب الشخص من تلك المستلزمات كي يستمتع بنوم أكثر راحة، وبالتي يحافظ على صحته ومردوده العملي.
ممارسة الرياضة قبل النوم تسبب الأرق، تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل يساعد على النوم بسرعة. هذه وغيرها مجموعة من الأقوال المتداولة بين الكثير من الناس بخصوص النوم. لكن ما حقيقة هذه الادعاءات من الناحية العلمية؟
الجلوس لفترات طويلة أو الحمل من أسباب ظهور دوالي الساقين الذي يسبب مشكلة نفسية خاصة للنساء بسبب تأثيره على شكل الجسم. وبعيدا عن طرق العلاج الكيميائية، تقدم الطبيعة العديد من المواد الفعالة التي تعالج أسباب الدوالي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول