 هل تمنى فريق ″ريد بول″ فعلا إصابة سائقيه بفيروس كورونا؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.03.2020

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رياضة

هل تمنى فريق "ريد بول" فعلا إصابة سائقيه بفيروس كورونا؟

حقيقة أم شائعات؟ ففي الوقت الذي يحصد فيروس كورونا آلاف الأرواح ولم يعد على ما يبدو يفرق بين الشباب والشيوخ، ظهرت تقارير بأن قيادة فريق "ريد بول" تتمنى أن يصاب سائقي الفريق بالفيروس، فهل ذلك صحيحا؟ وكيف ذلك؟

سائق فريق ريد بول ماكس فيرشتابين.

سائق فريق "ريد بول" ماكس فيرشتابين.

ليست مزحة وإنما حقيقة، فقد كشف موقع "موتور شبورت" الألماني أن رئيس فريق "ريد بول" للفورمولا1، يرغب في إصابة سائقي فريقه بفيروس كورونا المستجّد عمدا وليس هذا فقط وإنما كان ينوي إنشاء ما أطلق عليه "مخيم كورونا" حتى يصاب جميع سائقي الفريق، لماذا؟ لأن النادي وتحديدا رئيسه هيلموت ماركو يعتبرها الطريقة المثلى للحصول على مناعة جماعية لفيروس ومن تمّ "حماية" فريقه من مرض لم يتوصل الأطباء إلى غاية اللحظة للقاح ضده.  

وكانت هناك أخبار متداولة أن رئيس "ريد بول" كان قد أوصى السائق ماكس فيرشتابين بالعمل على الإصابة بفيروس كورونا. وهذا الأمر أكده ماركو بنفسه في تصريحات إعلامية شرح فيها وجهة نظره الغريبة للتعامل مع الفيروس، طالما"يتوفر الفريق على جميع الإمكانيات الطبية لمعالجة السائقين". ويقول: "يضم الفريق رجالا في مقتبل العمر وفي أتمّ الصحة. ومهما حصل، هناك استعدادات قوية، وهكذا يمكننا ربما الاستعداد بشكل أفضل لبطولة صعبة، عندما تنطلق".

Helmut Marko (picture-alliance/dpa)

هيلموت ماركو رئيس "فريق ريد بول".

ويضيف المتحدث: "لدينا أربعة سائقين في سباقات فورمولا وان، وثمانية أو عشرة من سائقي الصف الثاني من اليافعين". وتابع: "كانت لدينا فكرة إنشاء مخيم، حيث نقضي فترة رائعة روحيا وجسديا. وبالطبع ستكون الظروف مثالية، لو جاءت العدوى".

الجدير بالذكر أن رئيس النادي يبلغ من العمر 76 عاما، أي أنه من الفئة العمرية الأكثر تهديدا من خطر الفيروس الجديد، وهو مؤمن بنظرية المناعة الجماعية، تماما كما راهنعليه قبله  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل إصابته هو نفسه بالفيروس. 

أما فكرة إنشاء "مخيم كورونا" فقد قوبلت برفض شديد، يقول ماركو، مشيرا إلى أن ماكس فيرشتابين يشعر بخوف وصفه الأول بـالـ"هيستيري" من الإصابة بكورونا.

و.ب

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  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

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  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

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  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

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