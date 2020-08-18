 هل تمنع كريمات الوقاية من الشمس الجسم من إنتاج فيتامين (د) | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.08.2020

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صحة

هل تمنع كريمات الوقاية من الشمس الجسم من إنتاج فيتامين (د)

يلجأ الكثيرون في موسم الاصطياف إلى الكريمات الواقية لتجنب خطر سرطان الجلد، غير أن البعض يحذر من خطورة هذا العمل على نقص فيتامين دال في الجسم، فهل تمنع كريمات الوقاية من الشمس على منع انتاج الجسم لهذا الفيتامين الهام؟

من الواجب الموازنة بين حاجة الجسم للشمس وحاجته للحماية من الأشعة الضارة فوق البنفسجية المسببة للسرطان

من الواجب الموازنة بين حاجة الجسم للشمس وحاجته للحماية من الأشعة الضارة فوق البنفسجية المسببة للسرطان

التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لإمداد الجسم بفيتامين دال، المهم جدا لأجسامنا، بيد أن البعض يلجأ أحيانا لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس باستمرار، سواء كان ذلك على الشاطئ أم في طريقه للعمل، وذلك خوفا من تعرض جسمه للأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان، فهل هذا التصرف صحيح.

نقص الفيتامين والحاجة للكريم الواقي

ترى مجلة فوكوس الألمانية نقلا عن خبراء، أنه من الواجب الموازنة بين حاجة الجسم للشمس وحاجته للحماية من الأشعة الضارة فوق البنفسجية المسببة للسرطان.

مختارات

من منّا لم يلجأ إلى أقراص الفيتامينات كوسيلة لتقوية جهاز المناعة حتى من دون توصية من الطبيب؟! غير أن مركز حماية المستهلكين في ألمانيا يحذر من ذلك مؤكد أن العديد من هذه المستحضرات لا نفع فيها، خاصة مستحضرات الماغنيزيوم.

لتحقيق أكبر استفادة من الفيتامينات المتوفرة في الخضار، لابد من الانتباه إلى طريقة إعدادها. ولكن هل يجب دائما طهي الخضار أم أنه من الأفضل تناولها نيئة؟ وما هي طريقة الطبخ الصحيحة للحفاظ على العناصر الغذائية؟

والحاجة لإضافة كريمات الوقاية من الشمس بشكل مستمر بهدف حماية الجلد من الإصابة بالحروق، هو أمر قد يكون هاجسا لدى البعض، إلا أن كريمات الوقاية من أشعة الشمس قد تحتوي بدورها على مواد كيميائية خطرة على الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى مفعول معاكس لدور هذه الكريمات الواقية.

النقص في فيتامين دال قد يؤدي إلى أمراض أهمها هشاشة العظام، والتي تؤدي، لا سيما لدى الأطفال إلى تشوُّهات حادة في الهيكل وعظام الأطراف. أما لدى البالغين فإن نقص هذا الفيتامين الهام قد يؤدي إلى ضمور عام في العضلات والعظام، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والارهاق طوال اليوم، وانتشار الآلام في الجسم. وكانت دراسات سابقة، كشفت أن الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين "د" أكثر عرضة للإصابة بأمراض الزهايمر والتوحد وانفصام الشخصية، بالإضافة إلى التهاب الأمعاء وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والقولون العصبي.

ووفقا لما جاء في المجلة الألمانية، فإن الأبحاث العلمية لم تؤكد بشكل قاطع على دور الكريمات الواقية من الشمس في منع انتاج الجسم من فيتامين دال، إلا أنها تؤكد على ضرورة عدم اللجوء إلى هذه الكريمات باستمرار وبشكل متواصل، وذلك من أجل إتاحة المجال لأشعة الشمس للوصول إلى جسم الانسان دون الحاجة إلى مواد صناعية قد تثبط من عملها.

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هل تقي الشمس من سرطان الجلد؟

ساعات الذروة للإشعاع الشمسي

بحسب دراسة لمعهد روبرت كوخ، فإن الفترة المثالية من أجل انتاج فيتامين دال يختلف بحسب طبيعة كل بلد، في ألمانيا مثلا يكون انتاج الجسم لفيتامين (د) ممكنًا بشكل جيد فقط ما بين فترة مارس/ آذار إلى نهاية أكتوبر، حسبما نشرت مجلة فوكوس، حيث تكون الفترة المثالية للتعرض لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحا والثانية ظهرا، وذلك عندما تكون الشمس في ذروتها. ومع ذلك، فإن مؤشر UVB أو الأشعة فوق البنفسجية هو أيضًا الأعلى والأكثر خطورة في هذا الوقت.

لذلك ينصح الخبراء بتعرض الجسم لأشعة الشمس في تلك الفترة، ولكن لفترات متفرقة بالأسبوع، دون أية كريمات واقية. ومن المفضل تغطية الجسم بملابس خفيفة وترك الذراعين والساقين دون أية كريمات، حيث يكفي الجسم فترة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة في كل مرة من أجل تكون فيتامين دال في الجسم.

من أجل تجنب الإصابة بسرطان الجلد، لا ينبغي المبالغة في حمامات الشمس في الصيف، ويجب دائمًا تطبيق عامل حماية عالي من أشعة الشمس عند البقاء في الشمس لفترة طويلة.

للتأكد من أن مخزون فيتامين (د) في الخلايا كافيا في أشهر الشتاء، يمكن للطبيب اختبار مستوى فيتامين دال، كما يمكن تناول مواد طبيعية مثل السمك وبعض المنتجات الحيوانية التي تمد الجسم بهذا الفيتامين وأيضا تناول بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين بشرط استشارة الطبيب، حيث أن  الإفراط في تناول المكملات يسبب مخاطر كبيرة على الصحة.

  • Möhrensaft

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي


              

 

 

 

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