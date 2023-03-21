 هل تلوح في الأفق أزمة مالية جديدة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 22.03.2023

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صنع في ألمانيا

هل تلوح في الأفق أزمة مالية جديدة؟

بدأت الأزمة بسلسلة من الإخفاقات بين البنوك الأمريكية التي تستثمر في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة. الآن، حتى مصرف كريدي سويس السويسري يواجه مشكلة كبيرة. فهل تلوح في الأفق أزمة مصرفية عالمية؟

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