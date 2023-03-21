هل تلوح في الأفق أزمة مالية جديدة؟

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بدأت الأزمة بسلسلة من الإخفاقات بين البنوك الأمريكية التي تستثمر في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة. الآن، حتى مصرف كريدي سويس السويسري يواجه مشكلة كبيرة. فهل تلوح في الأفق أزمة مصرفية عالمية؟
في أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية 2008، استحوذ يو بي اس، أكبر بنوك سويسرا، على كريدي سويس بدعم من الحكومة والمصرف المركزي. فهل يطمئن ذلك المودعين ويعيد الاستقرار لأسواق المال العالمية؟
عاودت البورصات الأوروبية الارتفاع بعد رسالة الثقة التي وجهها البنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي. وبعد موجة القلق التي خلفتها اأزمة البنوك في أمريكا والخسائر التي أعلنها كريدي سويس، عاودت أسهم البنك الارتفاع.
سعى المستشار الألماني شولتس لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، جراء انهيار بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في بنك كريدي سويس. وأكد شولتس على أنّ "ودائع المدخرين الألمان آمنة"، مشيرا إلى "قوة الاقتصاد الألماني".
تدرس السلطات الاتحادية الأمريكية بجدية حماية جميع الودائع غير المؤمن عليها في بنك "سيليكون فالي" الذي تعرض للانهيار، ويتزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة.
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