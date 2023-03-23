هل تقي الرياضة من الخرف؟

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يساعد النشاط البدني والذهني عقولنا ويجعلها أكثر مقاومة للأمراض التنكسية. هذا ما درسه العلماء وتمكنوا من إثباته. وبدورها تُعد الرياضة مفيدة لدماغ المصابين بالخرف.
يضطلع "فيتامين الشمس" بدور مهم في كثير من الوظائف الحيوية مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام. دراسة جديدة تكشف عن "فائدة" جديدة لتناول مكملات فيتامين (د).
التقدم في السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف. لكن ماذا لو أن الشخص المصاب بالخرف، شاب يبلغ من العمر 19 عاماً فقط. حالة هذا الشاب من الصين، حيرت العلماء. فما التفسير العلمي لها؟
الرياضة ضرورية للصحة، لكن البعض يجدون صعوبة في التعود على هذه الممارسة الصحية، رغم وضعهم لخطط متواصلة لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى. دراسة ربطت بين انتشار بكتيريا معينة في الأمعاء والتحول من الكسل إلى النشاط، فما هي؟
بمحض الصدفة، حدد باحثون من مشفى شاريته في برلين منطقة في الدماغ يمكن استهدافها لعلاج الزهايمر بطريقة "التحفيز العميق للدماغ" (TSH).
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