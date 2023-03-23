 هل تقي الرياضة من الخرف؟ | صحتك بين يديك | DW | 30.03.2023

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صحتك بين يديك

هل تقي الرياضة من الخرف؟

يساعد النشاط البدني والذهني عقولنا ويجعلها أكثر مقاومة للأمراض التنكسية. هذا ما درسه العلماء وتمكنوا من إثباته. وبدورها تُعد الرياضة مفيدة لدماغ المصابين بالخرف.

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