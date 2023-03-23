هل تقي الرياضة من الخرف؟

دراسة: بكتيريا خاصة يمكن أن تحول الكسالى إلى عشاق للرياضة

الرياضة ضرورية للصحة، لكن البعض يجدون صعوبة في التعود على هذه الممارسة الصحية، رغم وضعهم لخطط متواصلة لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى. دراسة ربطت بين انتشار بكتيريا معينة في الأمعاء والتحول من الكسل إلى النشاط، فما هي؟