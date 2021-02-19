هل تقضي زعيمة ميانمار المخلوعة بقية حياتها في السجن؟.

الحكم بالسجن 11 عاما على صحافي أمريكي معتقل في ميانمار

أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 11 عاما على صحفي أمريكي محتجز منذ مايو الماضي من قبل المجلس العسكري في بورما، بعد أن تمت إدانته بانتهاك قانون الهجرة، وتشكيل تجمع غير شرعي، والتحريض على العصيان.