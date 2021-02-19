هل تقضي زعيمة ميانمار المخلوعة بقية حياتها في السجن؟.

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قضت محكمة
اليوم الاثنين بسجن زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو تشي أربع
سنوات في اتهامات بالتحريض وانتهاك قيود فيروس كورونا، في قضية
وصفها معارضون بأنها مهزلة.
أدانت منظمة العفو الدولية المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما) بمحاولة "خنق الحريات" عبر الحكم بالسجن على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بتهمة معارضة الجيش وخرق قواعد كوفيد وزتزوير الانتخابات.
أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 11 عاما على صحفي أمريكي محتجز منذ مايو الماضي من قبل المجلس العسكري في بورما، بعد أن تمت إدانته بانتهاك قانون الهجرة، وتشكيل تجمع غير شرعي، والتحريض على العصيان.
خرج المتظاهرون في ميانمار غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حيال الرد على "النداءات اليائسة" للسكان. وتواصلت الحملة القمعية، ضد المحتجين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.
قوبل إحكام الجيش السوداني قبضته على السلطة في السودان وحل الحكومة وكل مؤسسات المرحلة الانتقالية بإدانة دولية. داخليا تواصلت الدعوات للعصيان والتظاهر ضد "الانقلاب"، كما سقط عدد من الضحايا.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول