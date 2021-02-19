 هل تقضي زعيمة ميانمار المخلوعة بقية حياتها في السجن؟. | DW الأخبار | DW | 06.12.2021

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DW الأخبار

هل تقضي زعيمة ميانمار المخلوعة بقية حياتها في السجن؟.

قضت محكمة اليوم الاثنين بسجن زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو تشي أربع سنوات في اتهامات بالتحريض وانتهاك قيود فيروس كورونا، في قضية وصفها معارضون بأنها مهزلة.

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