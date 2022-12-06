هل تقدم المفوضية الأوروبية على تجميد الأموال المخصصة للمجر؟

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2022) تجميد أكثر من 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي (7,5 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و5,8 مليار يورو من مساعدات كوفيد 19) للمجر بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون.

وعلى الرغم من تعهدات بودابست بالإصلاح، أوصت المفوضية الأوروبية بحجب أموال الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن جهود المجر للتصدي للفساد وتحسين معايير سيادة القانون غير كافية. والآن تنتظر المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نتائج الاجتماع الصعب في بروكسل لإجراء الاستقطاعات. وتحتاج 15 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تشكل معا ما لا يقل عن 65 بالمائة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، ما يسمى بالأغلبية المؤهلة، إلى الموافقة على هذه الخطوة.

وذكرت المفوضية أن المجر أحرزت تقدما، بل ووافقت على خطط بودابست لإنفاق تمويل الإغاثة من كوفيد19-، لكنها شددت على عدم الإفراج عن أي أموال حتى يتم الانتهاء من جميع الإصلاحات المطلوبة.

ولا يزال أي قرار بخفض التمويل غير واضح. وتريد ألمانيا، من بين دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تنظر المفوضية في مزيد من الإصلاحات التي اتخذت في المجر بعد الفترة الزمنية قيد المراجعة للتوصية. ومع ذلك، قال متحدث باسم المفوضية إنها تعتقد أن دول الاتحاد لديها "جميع العناصر" اللازمة لاتخاذ قرار.

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تأجيل حسم القضية؟

وينظر إلى المجر على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعا (اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركاتوحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا) في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي. والتصويت على كلا القرارين مدرج أيضا في جدول الأعمال. وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد المستشري في المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها لخفض التمويل.

لكن يعتقد أن الوزراء لن يحسموا الأمر في اجتماع اليوم، ومن المرجح تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن صرف تلك الأموال بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية بتأجيل القرار إلى أن تعالج حكومة أوربان المخاوف بشأن الفساد وتراجع سيادة القانون في المجر. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن برونو لومير وزير مالية فرنسا قوله أمس الاثنين "نحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة توصيات المفوضية الأوروبية... سنحدد موقفنا خلال الأيام المقبلة. هناك بعض الأشياء التي تمضي في الاتجاه الصحيح وأشياء أخرى يجب مراقبتها عن كثب".

ع.ج/ ح.ز (د ب أ)