هل تقدم المفوضية الأوروبية على تجميد الأموال المخصصة للمجر؟

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2022) تجميد أكثر من 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي (7,5 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و5,8 مليار يورو من مساعدات كوفيد 19) للمجر بسبب مخاوف بشأن سيادة القانون.
وعلى الرغم من تعهدات بودابست بالإصلاح، أوصت المفوضية الأوروبية بحجب أموال الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن جهود المجر للتصدي للفساد وتحسين معايير سيادة القانون غير كافية. والآن تنتظر المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نتائج الاجتماع الصعب في بروكسل لإجراء الاستقطاعات. وتحتاج 15 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تشكل معا ما لا يقل عن 65 بالمائة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، ما يسمى بالأغلبية المؤهلة، إلى الموافقة على هذه الخطوة.
وذكرت المفوضية أن المجر أحرزت تقدما، بل ووافقت على خطط بودابست لإنفاق تمويل الإغاثة من كوفيد19-، لكنها شددت على عدم الإفراج عن أي أموال حتى يتم الانتهاء من جميع الإصلاحات المطلوبة.
ولا يزال أي قرار بخفض التمويل غير واضح. وتريد ألمانيا، من بين دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تنظر المفوضية في مزيد من الإصلاحات التي اتخذت في المجر بعد الفترة الزمنية قيد المراجعة للتوصية. ومع ذلك، قال متحدث باسم المفوضية إنها تعتقد أن دول الاتحاد لديها "جميع العناصر" اللازمة لاتخاذ قرار.
تأجيل حسم القضية؟
وينظر إلى المجر على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعا (اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركاتوحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا) في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي. والتصويت على كلا القرارين مدرج أيضا في جدول الأعمال. وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد المستشري في المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحرك فيها لخفض التمويل.
لكن يعتقد أن الوزراء لن يحسموا الأمر في اجتماع اليوم، ومن المرجح تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن صرف تلك الأموال بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية بتأجيل القرار إلى أن تعالج حكومة أوربان المخاوف بشأن الفساد وتراجع سيادة القانون في المجر. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن برونو لومير وزير مالية فرنسا قوله أمس الاثنين "نحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة توصيات المفوضية الأوروبية... سنحدد موقفنا خلال الأيام المقبلة. هناك بعض الأشياء التي تمضي في الاتجاه الصحيح وأشياء أخرى يجب مراقبتها عن كثب".
ع.ج/ ح.ز (د ب أ)
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
جسر السلسلة
يربط هذا الجسر الذي شيّد في عام 1849 بين جزئي المدينة، "بيشت" و"بودا"، وبودا هو الجزء الذي تتخلله التلال في المدينة، كثيرون لا يعلمون أن بودابست أو "بودابشت" هو اسم مشتق من نصفي المدينة التي زارها 12 مليون سائح في عام 2017.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
حي القلعة
يُوصل الجسر إلى حي القلعة في بودا، الذي يضم قصرا مبني على طراز الباروك، بالإضافة إلى متاحف وكنائس تاريخية، هنا كان يسكن ملك هنغاريا ونبلاء البلاد سابقاً، ولا يسمح بمرور السيارات في المنطقة.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
حصن الصياد ..بلا صياد!
في حي القلعة على تلة قبالة الدانوب يقع حصن الصياد المشيّد نهاية القرن التاسع عشر على الطراز القوطي. في العصور الوسطى كان يقع هنا سوق السمك. ولهذا سمي الحصن بحصن الصياد. لا فائدة حقيقية من الحصن سوى أنه يمنح الناظر صورة بانورامية لجانب "بيشت" من المدينة، وفي وسط الحصن يقع تمثال للملك "شتيفان" الذي توج في عام 1000 بعد الميلاد وحول البلاد إلى المسيحية بعد أن كانت تدين بالوثنية.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
هنا توّج الملوك والأباطارة
قرب الحصن تقع كنيسة ماتياس وعمرها 700 عام. سميت باسم الملك ماتياس. في الكنيسة توج كثير من ملوك هنغاريا. وفي عام 1867 توّج إمبراطور النمسا والمجر فرانتس جوزيف وزوجته إليزابيث كملك وملكة للمجر أيضاً.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
مقهى نيويورك
هنا يعيش المرء ارستقراطية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. افتتح المقهى في عام 1894. سقطت الإمبراطورية والملكية وجاءت الشيوعية ورحلت الأخيرة وحلت الرأسمالية الديمقراطية لكن المبنى بقي صامداً.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
سوق من عصر مختلف
هناك محال كثيرة فخمة ومختلفة في "بودابشت"، لكن قاعة السوق الرئيس قرب الدانوب تبقى الأجمل من بين كل الأسواق. في هذه السوق تجد ما تشتهي من الفاكهة والخضار واللحوم والبضائع الأخرى المتنوعة. جولة في هذا السوق تنقلك إلى عصر آخر.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
أكبر معابد أوروبا
أكبر معبد يهودي شيّد بين عامي 1854 و 1859 على الطراز الموركسي الأندلسي. نجا المعبد من الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1996 أعيد ترميم المعبد، يمكن الدخول إلى المعبد عدا وقت أيأم الـ "شابات"، من مساء الجمعة وحتى مساء السبت.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
شجرة الحياة
تقف بوسط ساحة الحي اليهودي قرب المعبد. تشير الشجرة إلى 564,000 هنغاري قتلوا في الهولوكوست "محارق اليهود" من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. على أوراقها الفضية حفرت أسماء الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود من المحرقة.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
مقاهٍ ولدت بين الركام
إن كنت تبحث عن مقاهٍ وحانات ومطاعم تقضي فيها المساء فعليك الذهاب إلى الحي اليهودي في المدينة، الذي تحولت مبانيه وفناء كل مبنى منها إلى أماكن يجتمع فيها الشباب عند كل مساء. محل "زيمبلا كيرت" هذا كان من أول المقاهي التي ظهرت في الحي عام 2004.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
مبنى البرلمان
طوله 268 متراً وارتفاعه 96 متراً ويضم 700 غرفة تقريباً. أحد أبرز معالم المدينة المطلة على نهر الدانوب. منظمة الثقافة والفنون ضمته إلى قائمة التراث العالمي في عام 1987.
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بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي
مسبح أم قصر؟
إن شعرت بالتعب من التجول في "بودابشت" فعليك أخذ قسطاً من الراحة في أحد مسابح المياه الساخنة المعدنية في المدينة. هناك 15 مسبحاً من هذا النوع ، أبرزها مجمع "زيتشيني" المشيّد عام 1913، الذي يضم 18 حمام سباحة، درجة حرارة المياه بين 28 و40 درجة مئوية. إعداد: آنا تيميشه/ عباس الخشالي