هل تفقد ألمانيا قوتها التنافسية؟

أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من توقف الإنتاج بسبب أزمة الطاقة

تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من الوصول إلى مرحلة يتوقف فيها الإنتاج بسبب عدم حصول شركات على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل. فيما أعربت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الخوف من المستقبل نتيجة أزمة الطاقة.