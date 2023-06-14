هل تفقد ألمانيا قوتها التنافسية؟

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تكاليف الكهرباء الزائدة، وعمليات الإنتاج المضطربة، وضعف القدرة التنافسية العالمية - كل هذا يجعل العديد من الشركات الألمانية تحت ضغوط متزايدة؛ خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة. واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة تفكر في نقل إنتاجها إلى الخارج.
تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟
تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من الوصول إلى مرحلة يتوقف فيها الإنتاج بسبب عدم حصول شركات على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل. فيما أعربت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الخوف من المستقبل نتيجة أزمة الطاقة.
تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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