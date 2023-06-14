 هل تفقد ألمانيا قوتها التنافسية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 14.06.2023

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صنع في ألمانيا

هل تفقد ألمانيا قوتها التنافسية؟

تكاليف الكهرباء الزائدة، وعمليات الإنتاج المضطربة، وضعف القدرة التنافسية العالمية - كل هذا يجعل العديد من الشركات الألمانية تحت ضغوط متزايدة؛ خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة. واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة تفكر في نقل إنتاجها إلى الخارج.

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