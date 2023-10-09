 هل تغيرات المناخ مسؤولة فعلا عن تراجع الخصوبة ؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.10.2023

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علوم وتكنولوجيا

هل تغيرات المناخ مسؤولة فعلا عن تراجع الخصوبة ؟

هناك من يتساءل إن كان للتغيرات المناخية تأثير على خصوبة النساء والرجال. متخصصون يرون أن هناك عوامل مختلفة قد تؤدي إلى ذلك، لكن السياسة قد دخلت على خط الرغبة في الانجاب بين شابات في ألمانيا، بحسب دراسة.

ارتفاع حرارة الجسم يؤثر على صحة وحركة الحيوانات المنوية

ارتفاع حرارة الجسم يؤثر على صحة وحركة الحيوانات المنوية

ليس سرا أن التغيرات المناخية بسبب ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، تؤدي إلى تأثيرات عدة على البيئة والصحة البشرية.  تقول البروفسورة كلاوديا ترايدل هوفمان الأخصائية في الطب البيئي ومديرة في معهد طب البيئة في المستشفى الطبي في أوغسبورغ : "على سبيل المثال، الارتفاع في درجات الحرارة قد يؤثر على خصوبة الرجال  والنساء  بطرق مختلفة. وبالنسبة للنساء، يمكن أن تزيد الحرارة من احتمالية حدوث ولادات مبكرة نتيجة لإجهاد الحرارة وتقلب ضغط الدم، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات، أما بالنسبة للرجال، فإن الحرارة يمكن أن تجعل حركة الحيوانات المنوية أبطأ وتقلل من قدرتها على الوصول إلى البويضة ، مما يمكن أن يؤدي إلى تقليل الإخصاب"، بحسب ما كتب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية .

وترى أن إلى جانب الحرارة، هناك عوامل أخرى محتملة تؤثر على  الإخصاب  وترتبط بالتغيرات المناخية، "مثل تلوث الهواء بمواد مثل الأوزون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وكذلك الملوثات البيئية مثل المبيدات والمعادن الثقيلة". هذه العوامل يمكن أن تسبب عمليات الالتهاب في الرجال والنساء، مما يؤدي في النهاية إلى تأثير سلبي على الإخصاب. كما تلعب الأمراض المزمنة والضغط النفسي دورًا في ذلك.

درجة حرارة الحيوانات المنوية

موقع الخصيتين في الذكور خارج الجسم لسبب ضروري، إلا وهو أنها تحتاج إلى درجة حرارة أخفض من درجة حرارة الجسم، لإنتاج الحيوانات المنوية بشكل صحيح. ولكن عندما يحدث موجة حرارة في الصيف مع درجات حرارة تفوق 37 درجة مئوية بكثير، فإن ذلك ليس جيدًا للخصيتين التي تقوم بإنتاج الحيوانات المنوية. لتكوين حيوانات منوية صحية، يجب أن تكون درجة حرارة الخصيتين من 2 إلى 4 درجات مئوية أقل من درجة حرارة الجسم البالغة 37 درجة مئوية.

وإذا زادت درجة حرارة الخصيتين بمقدار درجة مئوية واحدة فقط، ستؤثر سلبًا على الخصوبة الذكرية.

وتشير الدراسات إلى أن عدد  الحيوانات المنوية لدى الرجال قد انخفض في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة ، حيث انخفض تركيز الحيوانات المنوية في السائل المنوي بنسبة النصف.

سلوكات حياة

ومع ذلك، يعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى التغيرات في بيئات الحياة وأنماط الحياة: وجود ملوثات بيئية، ونظام غذائي غير متوازن، وزيادة الوزن، والتدخين، والإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، الملابس الداخلية الضيقة جدًا أو الجلوس لفترات طويلة مع الكمبيوتر المحمول على الفخذ أو وضع الهواتف الذكية الساخنة في جيوب السراويل الضيقة يمكن لكل هذه العوامل أن تكون ضارة جدا على صحة الرجل.

عموما، لا يمكن اعتبار التغيرات المناخية مسببًا رئيسيًا لتقليل الخصوبة، فعوامل مثل طبيعة الحياة والعوامل الصحية والبيئية الأخرى تلعب دورًا أكبر في الإخصاب.

كما أن هناك عوامل سياسية قد دخلت على خط رغبة النساء مثلا في الانجاب، فمثلا أرادت شركة تصنع تكنولوجيا متخصصة في متابعة الخصوبة عند النساء معرفة ما إذا كانت التحديات العالمية تؤثر على رغبة النساء في الإنجاب. لذلك، قامت الشركة بطلب استطلاع رأي، جرى فيه استطلاع آراء 1047 امرأة حول متطلبات رغبتهن في الإنجاب، بحسب موقع "فاميلي" الألماني.

أظهرت هذه الدراسة أن النساء الشابات بين 18 و 24 عامًا، يتأثرن بشكل كبير  بسبب تغير المناخ (21٪) وازدياد السكان العالمي (25٪) حيث يخططن للإنجاب بعدد أقل من الأطفال مما كان مخططًا له، ويتأثرن بالنقاش السياسي الدائر خصوصا من قبل جماعات حماية البيئة، لذا لم تعد رغبة الإنجاب مسألة شخصية بل أصبحت مسألة سياسية.

ع.خ

  • النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

  • النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

  • النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

  • النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

  • Gemüse und Obst

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

  • النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

  • النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية