 هل تغلق حكومة الوفاق الليبية مراكز إيواء المهاجرين فعلا؟ | أخبار | DW | 04.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هل تغلق حكومة الوفاق الليبية مراكز إيواء المهاجرين فعلا؟

بعد تعرض مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا للقصف ومقتل أكثر من 40 منهم، قالت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إنها تدرس إقفال مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين. الحكومة بررت ذلك بعدم توفير غطاء جوي لحماية هؤلاء.

Libyen Tripolis nach dem Luftangriff auf das Tajoura Detention Center (Reuters/I. Zitouny)

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فتحي باشاغا إن حكومته "تدرس حالياً مسألة إقفال مراكز الإيواء، وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم". جاء ذلك خلال استقباله منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو الخميس (الرابع من تموز/ يوليو 2019).

وبحسب بيان للوزارة أقر باشاغا بأن حكومته "ملزمة بحماية كافة المدنيين لكن استهداف مراكز الإيواء بطائرات (إف 16) وعدم توفير غطاء جوي لحماية المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء سيدفعانها إلى دراسة إقفال المراكز وإخلاء سبيل المهاجرين".

مئات المهاجرين محتجزون في تاجوراء بعد القصف

في غضون ذلك قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن مئات المهاجرين لا يزالون محتجزين في تاجوراء بالقرب من العاصمة طرابلس، في أعقاب القصف الجوي على مركز لإيوائهم. وتعرض أحد عنابر مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، إلى قصف جوي اتهمت حكومة الوفاق القوات الموالية لرجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر بتنفيذه.

 لكن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر نفى مسؤولية هذه القوات في القصف، متّهماً خصومه في طرابلس بـ "تدبير مؤامرة" في محاولة لـ "إلصاق التهمة بالقوات المسلحة"، في إشارة إلى قوات حفتر.

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis (Getty Images/AFP/M. Turkia)

نقل جثامين ضحايا القصف على مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

وكان مركز الإيواء يضم 616 مهاجرا لحظة القصف، بحسب مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا. وتسببت الغارة بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 44 قتيلا و 130 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

مختارات

ومن بين الضحايا مهاجرون من الجزائر والمغرب والسودان والصومال وموريتانيا وجنسيات أفريقية مختلفة، بحسب ما أكده لفرانس برس متحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

بدورها قالت صفاء المسيهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "نحو 300 مهاجر لا يزالوا متواجدين في مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، ونقدم لهم المساعدات ". ولم تؤكد المسيهلي صحة التقارير التي تفيد بهروب عشرات من المهاجرين عقب الضربة الجوية.

لكن المنظمة الدولية الهجرة وفي بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أكدت أن "فرقها نجحت في تحديد مكان مجموعة من المهاجرين الجرحى الذين غادروا المركز باتجاه الأحياء المجاورة". وتم نقل المهاجرين الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، على ما أوردت.

وأثار القصف الجوي إدانة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ووصفت البعثة الأممية لدى ليبيا الضربة بأنها جريمة ترقى إلى "جريمة حرب". ورغم ذلك، فشل مجلس الأمن في جلسة طارئة أمس في إصدار بيان مشترك لإدانة القصف الجوي، بعد اعتراض مندوب الولايات المتحدة.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 24:40

من المسؤول عن قتل اللاجئين في ليبيا؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كوادريغا ـ تجريم إنقاذ اللاجئين: هل فشلت سياسة اللجوء الأوروبية؟  

من المسؤول عن قتل اللاجئين في ليبيا؟  

مواضيع ذات صلة

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis

بعد التخلي عنهم ـ اللاجئون الحلقة الأضعف في الصراع الليبي 03.07.2019

وقع ما حذرت منه أكثر من منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وسقط عشرات القتلى والجرحى في ضربة جوية طالت معسكراً لإيواء اللاجئين والمهاجرين بمدينة تاجوراء الليبية. فمن هو المسؤول "الحقيقي" عن مقتل هؤلاء؟

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis

الأمم المتحدة: قصف مركز المهاجرين في تاجوراء "جريمة حرب" 03.07.2019

وصفت الأمم المتحدة قصف مركز اللاجئين قرب طرابلس بأنه يرقى لمستوى "جريمة حرب". ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

Krieg in Libyen

قوات حفتر تعلن تدمير طائرة تركية مسيرة في طرابلس 30.06.2019

دمرت قوات المشير حفتر طائرة تركية مسيرة في طرابلس، حسب ما أفاد به مصدر تابع لقوات حفتر. يأتي ذلك فيما يزداد التوتر بين تركيا وقوات شرق ليبيا التي تتهمها أنقرة باحتجاز ستة أتراك وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  