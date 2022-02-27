المستقبل الآن

هل تعيش بيننا طيور عاصرت الديناصورات؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من صديق البرنامج ديفيد بورغوس من كولومبيا، وفيه يسأل ما إذا كان هناك اليوم طيور عاصرت الديناصورات.