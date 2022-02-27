هل تعيش بيننا طيور عاصرت الديناصورات؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من صديق البرنامج ديفيد بورغوس من كولومبيا، وفيه يسأل ما إذا كان هناك اليوم طيور عاصرت الديناصورات.
اكتشف العلماء بيضة متحجرة بداخلها ديناصور صغير مكتمل النمو بأحد المناجم جنوبي الصين. العينة اكتشفت عام 2000 ولم يكن العامل الذي اكتشفها بالصدفة مدى أهمية ما عثر عليه.
160 بيضة متحجرة لطيور من حقبة ما قبل التاريخ عثر عليها علماء الحفريات في الأرجنتين خلال عمليات تجديد لحرم جامعي بمقاطعة نيوكوين في منطقة باتاغونيا
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