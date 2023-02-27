هل تعيد واشنطن حساباتها العسكرية في الشرق الأوسط؟

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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يزور الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل أيضا إسرائيل ومصر.. وسط حديث عن خطوة لطمأنة الحلفاء في المنطقة.. فما أهداف الزيارة؟ وهل تعيد واشنطن حساباتها العسكرية في الشرق الأوسط؟
انطلق في العقبة الأردنية اجتماع "أمني ـ سياسي" هو الأول من نوعه منذ سنوات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لبحث التهدئة". تزامناً مع ذلك قال
مسؤولون إسرائيليون إن مسلحاً قتل مستوطنين في سيارتهما بالضفة الغربية.
تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع برعاية عربية أمريكية بمدينة العقبة الأردنية بـ"خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف". وعقد الاجتماع في توقيت حرج إذ أعلنت إسرائيل عن مقتل اثنين من مواطنيها قرب نابلس.
تنتشر أحزمة الزلازل في عدة مناطق مختلفة حول العالم، يمر بعض هذه الأحزمة في دول عربية وشرق أوسطية فيما تقترب أخرى منها. فما هي الدول العربية الأكثر احتمالاً للتعرض للزلازل؟ وكيف يمكن تقليل الآثار الكارثية للهزات الأرضية؟
تريد الإمارات أن تصبح أول دول عربية في الشرق الأوسط تدرس المحرقة النازية بحق اليهود "الهولوكوست" في المناهج المدرسية النظامية. خطوة وصفت بأنها "قرار تاريخي"، ولكن ما تزال هناك الكثير من التفاصيل الغائبة للخطة.
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