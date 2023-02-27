 هل تعيد واشنطن حساباتها العسكرية في الشرق الأوسط؟ | مسائية DW | DW | 06.03.2023

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مسائية DW

هل تعيد واشنطن حساباتها العسكرية في الشرق الأوسط؟

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يزور الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل أيضا إسرائيل ومصر.. وسط حديث عن خطوة لطمأنة الحلفاء في المنطقة.. فما أهداف الزيارة؟ وهل تعيد واشنطن حساباتها العسكرية في الشرق الأوسط؟

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