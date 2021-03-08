 هل تعوض منصة ″زووم″ المصافحة واللقاء الشخصي بالعملاء والشركاء؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.03.2021

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سياسة واقتصاد

هل تعوض منصة "زووم" المصافحة واللقاء الشخصي بالعملاء والشركاء؟

يعتقد كثير من الخبراء أن رجال الأعمال لن يسافروا بالطائرة بنفس القدر الذي كانوا عليه قبل جائحة كورونا، حيث تعقد الكثير من الاجتماعات افتراضيا. لكن آخرين يرون أن هذه التوقعات مبالغ فيها وتقلل من شأن قوة المصافحة وتأثيرها.

صورة رمزية للعمل من المنزل

العمل من المنزل والاجتماعات عبر زووم أيضا مرهقة ومضنية

أثار بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والناشط في الأعمال الخيرية، جدلا في قطاع صناعة الطيران عندما توقع في أواخر العام الماضي أن أكثر من 50 في المائة من رحلات العمل ستختفي نهائياً بعد جائحة كورونا، حيث تستعد الشركات للعمل من المنزل. وقال غيتس إن الشركات ستحتفظ بـ "عتبة عالية للغاية" قبل إرسال موظفيها في رحلات العمل.

في حين أن العديد من خبراء الطيران رفضوا توقعات غيتس، إلا أنهم يميلون إلى الاتفاق على أن جزءاً من حركة المرور التجارية ربما يكون قد اختفى إلى الأبد بفضل منصات المؤتمرات مثل زوم ومايكوسوفت تيمز، وغوغل ميت وإمكانية العمل من المنزل .

مختارات

أغلقت بريطانيا أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن لتضيف بذلك الإمارات إلى بوروندي ورواندا إلى قائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا، كما فرضت حجرا على القادمين، وذلك لمنع انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس.

أطلقت فيسبوك خدمتها الجديدة "مسنجر رومز" لدردشات الفيديو الجماعية بعد أيام من الإعلان عنها، في محاولة لسحب البساط من خدمات منافسة ازدهرت في زمن كورونا وخصوصاً خدمة "زووم".

وإن أي انخفاض في رحلات العمل من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة لقطاع الطيران الذي طاله الضرر مسبقاً بفعل الوباء. وتعتمد شركات الطيران على رحلات العمل المربحة لجذب المسافرين بغرض الترفيه من خلال تقديم تذاكر بسعر مخفض لهم. وقد حصدت شركات الطيران الأمريكية نصف إيراداتها من المسافرين من رجال الأعمال قبل الوباء، على الرغم من أنها كانت تمثل 30 في المائة  فقط من الرحلات، وفقاً لشركة الخطوط الجوية الأمريكية.

ويقول ريتشارد ماسلن، المحلل في (CAPA-Center for Aviation)، لـ DW "إن الركاب في مقصورات درجة رجال الأعمال والمسافرين من رجال الأعمال في الدرجة الاقتصادية يدفعون تذاكر بالسعر الكامل.. إذ أنهم يريدون المرونة" في التوقيت. ويضيف بأن "خسارة ذلك ستضر بشركات الطيران بشدة.. الكثير من هذه الخطوط الجوية لديها هياكل تكلفة أعلى، لكنها تعوض ذلك بسببالطلب المتميز والعوائد المرتفعة التي يدفعها هؤلاء الركاب مقابل الفوائد التي يحصلون عليها".

مشاهدة الفيديو 04:08

كريغر يعرف كيف يمكن للمرء العمل من المنزل

إلقاء اللوم على زووم!

يمكن أن يُعزى الكثير من التوقعات القاتمة للسفر بغرض العمل إلى زيادة شعبية منصات المؤتمرات عبر تقنية الفيديو مثل زووم ومايكروسوفت تيمز، إذ قالت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبرالإنترنت "زووم" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها شهدت في الربع الثالث من العام المالي 2020 قفزة بنسبة 485 في المائة على أساس سنوي في عدد العملاء الذين لديهم  أكثر من 10 موظفين.

في حين أن منصات عقد المؤتمرات مثل ويبكس وسكايب، كانت موجودة منذ سنوات، وكانت تعتبر من الخيارات الجيدة، ولكن غالباً ما تم رفضها بسبب بعض الصعوبات. وبظهور الوباء واضطرار الناس للعمل من منازلهم، توجهت الشركات إلى المنصات الافتراضية والاستفادة منها مالياً وصحياً وبيئياً.

غير أن نيك فان دير كولك من منصة السفر التجارية ترافيل بيرك ومقرها برشلونة، يشعر أن الناس قد يبالغون في تقييم التأثير بعيد المدى لمنصة زووم  وغيرها على رحلات العمل في المستقبل.

ويقول لـ DW: "لقد أظهر الوباء مقدار ما يمكننا القيام به عبر الفيديو. لكن وفي المقابل، كشف لنا مدى أهمية التواصل الشخصي". ويضيف "جعلنا كوفيد نغير سلوكنا مؤقتاً لكنه لم يغير حاجتنا الأساسية للتواصل الاجتماعي، في الأعمال التجارية وحياتنا الشخصية". ويتوقع فان دير كولك أن يكون هناك انتعاش قوي لرحلات العمل على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وقد أظهر استطلاع لشركة الاستشارات ماكينزي نُشر في تشرين الأول/ أكتوبر أن الصين شهدت انتعاشاً قوياً في رحلات العمل بمجرد رفع قيود كورونا. كما أظهر استطلاع آخر أجرته جمعية إدارة السفر الألمانية (VDR) نُشر في وقت سابق أن الشركات الألمانية تنتظر بفارغ الصبر استئناف رحلات العمل بعد عام دون اجتماعات شخصية مع العملاء والشركاء التجاريين. ووجد الاستطلاع أن 46 في المائة من الشركات ترى أن السفر بغرض العمل ضروري.

قوة المصافحة وتأثيرها!

في حين أن منصات المؤتمرات عبر الانترنت قد توفر الاجتماعات وجهاً لوجه، إلا أن إمكانياتها قد تنتهي عندما يتعلق الأمر بالتواصل أو إقامة شراكات جديدة أو إصلاح العلاقات المتعثرة مع العملاء. إذ تُظهر الأبحاث الدور الكبير الذي تلعبه المصافحة والعناق في بناء الثقة بين الغرباء والحفاظ على التعاون.

وقد اعترف بيل غيتس نفسه في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بأنه لم يكوِّن صداقات جديدة منذ أن بدأ الوباء. كما قال سكوت كيرب، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران يونايتد إيرلاينز الأمريكية، متحدثاً عن تحديات التعاملات الافتراضية في أيلول/ سبتمبر، "قد تكون المقابلات الافتراضية بديلاً عن الوجود الشخصي، لكنها ليست هي نفسها". مضيفاً: "في البداية، سيحاول الأشخاص التمسك بتنفيذ الأشياء افتراضياً ولكن في المرة الأولى التي يخسر فيها فريق ما عملية بيع لمنافس ظهر شخصياً ودعا الفريق الآخر لتناول العشاء وتعرف عليه بشكل أفضل، هي المرة الأخيرة التي يحاولون فيها إجراء مكالمة مبيعات على زووم".

مشاهدة الفيديو 26:06

صنع في ألمانيا - قطاع الطيران تحت وطأة الجائحة

السفر بغرض العمل

ومن جهة أخرى،ليست كل رحلات العمل تهدف إلى كسب العملاء أو إصلاح العلاقات. فقد وجدت دراسة حديثة أجرتها شركة (أيديا ووركس) أن 25 في المائة فقط من رحلات العمل يتم إجراؤها لدعم المبيعات وتأمين العملاء. في حين تمثل الاجتماعات داخل الشركة 20 في المائة ومن يسافرون للعمل 5 في المائة فقط.

ووجدت الدراسة أن "هذه الفئة (الاجتماعات الداخلية) ستكون مرشحاً قوياً لتوفير بعض التكاليف، وسيتم تكثيف النشاط الشخصي بنسبة أقل"، مضيفة أن الحاجة إلى السفر بغرض العمل "ستتضاءل أيضاً في عصر العمل عن بُعد". وخلصت الدراسة إلى أن ما بين 19 في المائة و36 في المائة من رحلات العمل لشركات الطيران لن تعود بعد الوباء.

تجهيز السفر الترفيهي

سيكون التأثير واضحاً بشكل خاص على شركات الطيران مثل الخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا الألمانية، لأنها تعتمد أكثر على المسافرين من رجال الأعمال لكسب الأرباح. إذ شكلت رحلات العمل 45-50 في المائة من إيرادات الشركة الألمانية قبل الوباء.

وبتقلص السفر التجاري، من الممكن أن تتوجه هذه الخطوط الجوية إلى تحويل تركيزها إلى السفر الترفيهي، غير أن ذلك لن يكون سهلاً نظراً لخبرة شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة في جني الأموال من عملاء الترفيه ونموذج الأعمال منخفض التكلفة.

اشوتوش باندي/ ر.ض

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.

  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.

  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.

  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.

  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

  • Pudong International Airport (picture-alliance/Imaginechina)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


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