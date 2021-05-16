 هل تعود حاسة الشم بعد فقدانها بسبب الإصابة بكورونا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.06.2021

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صحة

هل تعود حاسة الشم بعد فقدانها بسبب الإصابة بكورونا؟

يصنف المتخصصون فقدان حاسم الشم كواحدة من الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا. وعدم قدرة البعض على استعادة تلك القدرة عقب مرور أشهر من التعافي يثير القلق. إلا أن دراسة فرنسية توصلت مؤخرا لنتائج "مبشرة"... ما هي؟

دراسة فرنسية تصل لنتائج مطمئنة بشأن فقدان حاسة الشم عقب الإصابة بفيروس كورونا (صورة رمزية)

دراسة فرنسية تصل لنتائج مطمئنة بشأن فقدان حاسة الشم عقب الإصابة بفيروس كورونا (صورة رمزية)

في الأيام الأولى من اكتشاف فيروس كورونا، أدرك العلماء أن الفقدان المفاجئ لحاسة الشمهو أحد أعراض الإصابة الأساسية بالفيروس. واعتقد العلماء بالبداية أن "التهاب سطحي بالأعصاب" هو السبب في فقدان القدرة على الشم، وفقا لموقع ميدويب الطبي.

مختارات

يعتبر فقدان حاستي التذوق والشم من الأعراض المزعجة لدى مرضى فيروس كورونا، لأنها قد تستمر مع البعض حتى بعد التعافي؛ ما يضطرهم للعلاج بالأدوية التي قد تسبب لهم أضرارا أيضا. فهل هناك علاج أفضل؟

ولكن عدم قدرة البعض على استعادة حواسهم عقب مرور أشهر، أثارت قلق المتعافيين والأطباء، إلى أن توصلت دراسة فرنسية مؤخرا إلى أن أولئك الذين يفقدون حاسة الشم، بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19، من المرجح أن تعود القدرة على الشم إليهم مرة أخرى خلال أشهر.

وكان جميع المبحوثين قد فقدوا حاسة الشم لديهم لأكثر من سبعة أيام، كحد أدنى، عقب إصابتهم بفيروس كوفيد-19.

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بلجيكا: أمل جديد لمن فقدوا حاسة الشم بسبب كورونا

ووجدت الدراسة، التي تم إجرائها بمستشفيات جامعة ستراسبورغ، أنه لدى 49 من بين 51 شخصا جرى فحصهم، عادت حاسة الشم في غضون ثمانية أشهر. ولكن بعد مرور عام كامل، لا تزال هناك مشاكل لدى شخصين من بين المفحوصين في التعرف على الرائحة

وتوصل فريق البحث، والمنشور حديثا على شبكة جاما المفتوحة النخصصة للأبحاث العلمية، إلى أن الإحساس بالرائحة عاد بالكامل في حوالي 84 % من المشاركين بعد أربعة أشهر فقط. بينما عادت حاسة الشم لدى 96 % من المتعافين من الفيروس، بعد مرور 12 شهرا.

د.ب./ع.ج.م

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    عملية تلقائية

    مع كل نفس تعمل حاسة الشمّ لدى الإنسان بشكل تلقائي، فيشعر بالروائح المختلفة إذ تطلق جزيئات الرائحة تحفيزا كهربائيا يمر عبر العصب الشمي إلى الدماغ. ويمكن للإنسان أن يميز بين أكثر من عشرة آلاف رائحة.

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    للروائح تأثيرات مختلفة

    لكل رائحة تأثير مختلف على الإنسان، إذ تساعد رائحة الفواكه الطازجة على تعديل مزاجنا أما رائحة أعشاب الطهي فهي تحفز الشهية مثلا.

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    لا طعم للشيء بدونها

    عندما تنسد فتحات الأنف بسبب سيلان المواد المخاطية مثلا تضعف حاسة الشمّ وتفقد الأشياء طعمها، وعندها يصبح تميزنا للروائح مقتصرا على خمس نكهات فقط وهي الحلو والحامض والمالح والمر وطعم الأومامي أي "اللاذع اللطيف".

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    الزكام يحدّ حاسة الشمّ

    ورغم أن منظفات الأنف تسهل التنفس إلا أنه لا يمكن العودة للشم جيدا إلا عند انتهاء الزكام، إذ غالبا ماتتسبب فيروسات الأنفلونزا في تلف خلايا الأعصاب، التي توصل المثيرات إلى الدماغ.

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    مسببات ضعف الشمّ

    الأورام والتهاب الجيوب الأنفية المزمن يمنعان وصول جزيئات الرائحة إلى المخ. وبإمكان الطبيب أن يفسح الطريق إلى أعصاب الشم مرة أخرى دون تدميرها، فانقطاع أعصاب الشم الموصلة إلى الدماغ يفقد الإنسان حاسة الشم للأبد، ويحدث ذلك عند تعرض الرأس لضربة موجعة مثلا.

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    مخاطر فقدان حاسة الشمّ

    وينطوي فقدان حاسة الشم على بعض المخاطر. فحاسة الشم مهمة في الحياة اليومية. ويعود ضعفها أوفقدانها لأسباب مرضية، كما أنها تتراجع بتقدم العمر. وفقدانها يسبب صعوبة في اكتشاف الأطعمة الفاسدة بدقة، كما يصعّب شمّ رائحة الحرائق أو الغازات في وقت مبكر.

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    ضعف حاسة الشمّ ومخاطرها في صور

    لا استمتاع في الحياة بدونها

    لانشعر بأهمية حاسة إلاعندما نفقدُها. إذ غالبا مايكون لرائحة الانسان دورٌ في شعورنا بالتقرب منه أو الانجذاب إليه، فالجزء الذي يعالج الروائح في الدماغ هو نفسُه الذي يؤثر على عواطفنا وذاكرتنا. وعدم القدرة على شمّ الروائح يؤثر سلباً على المتعة في حياتنا.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

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