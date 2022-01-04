هل تعود أنغيلا ميركل لعالم السياسة عبر الأمم المتحدة؟

قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل القيام بدور استشاري في الأمم المتحدة.

وطلب غوتيريش من ميركل رئاسة مجلس استشاري برئاسة رؤساء دول وحكومات سابقين، وفقا لمصادر الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحدد المجلس المنافع العامة العالمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تشتد فيها الحاجة إلى إدخال تحسينات على مجالات الحكم، وأن يقترح خيارات لكيفية تحقيق ذلك.

وطبقة الأوزون مثال على الصالح العام العالمي، ويمكن أن ينطبق هذا المصطلح أيضا على اللوائح السارية دوليا مثل تلك المتعلقة بسلامة الطيران والتجارة العالمية.

وتردد أن غوتيريش قدم العرض إلى ميركل مباشرة. وقالت مصادر في الأمم المتحدة إنها تعتقد أن احتمال قبول ميركل لهذه الوظيفة ضعيف إلى حد ما. ويبدو أنه لم يرد أي رد من ميركل حتى الآن.

والمجلس الاستشاري الذي اقترحه غوتيريش هو أحد أبرز مشاريع الإصلاح التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة في ولايته الثانية، التي بدأت في كانون الثاني/يناير. ووفقا لغوتيريش، كشفت جائحة فيروس كورونا عن ثغرات كبيرة في التعاون الدولي.

ع.ا/ا.ف ( د ب أ)