 هل تعود أنغيلا ميركل لعالم السياسة عبر الأمم المتحدة؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.01.2022

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أخبار

هل تعود أنغيلا ميركل لعالم السياسة عبر الأمم المتحدة؟

قالت تقارير إن الأمم المتحدة عرضت بشكل رسمي على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل منصبا استشاريا، وتردد أن غوتيريش قدم العرض إلى ميركل مباشرة.

صورة أنغيلا ميركل من بروكسل بتاريخ 27 أكتوبر 2011

هل تعود أنغيلا ميركل لعالم السياسة مجددا؟

قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض على المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل القيام بدور استشاري في الأمم المتحدة.

وطلب غوتيريش من ميركل رئاسة مجلس استشاري برئاسة رؤساء دول وحكومات سابقين، وفقا لمصادر الأمم المتحدة.

مختارات

تطوي المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل 16 عاماً من الحكم لتنسحب من الساحة السياسية وسط شعبية كبيرة. بيد أنها انتقدت لافتقادها "للرؤية". كما تعرضت لانتقادات "لفشلها" في ترسيخ موقع المرأة السياسي والتمهيد لخلافتها.

أصبح أولاف شولتس رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر، ليخلف حقبة طويلة من تولي المستشارة السابقة ميركل المنصب لـ 16 عاما، فمن هو شولتس الموصوف عادة ما بالبراغماتي الانطوائي؟

ومن المقرر أن يحدد المجلس المنافع العامة العالمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تشتد فيها الحاجة إلى إدخال تحسينات على مجالات الحكم، وأن يقترح خيارات لكيفية تحقيق ذلك.

وطبقة الأوزون مثال على الصالح العام العالمي، ويمكن أن ينطبق هذا المصطلح أيضا على اللوائح السارية دوليا مثل تلك المتعلقة بسلامة الطيران والتجارة العالمية.

وتردد أن غوتيريش قدم العرض إلى ميركل مباشرة. وقالت مصادر في الأمم المتحدة إنها تعتقد أن احتمال قبول ميركل لهذه الوظيفة ضعيف إلى حد ما. ويبدو أنه لم يرد أي رد من ميركل حتى الآن.

والمجلس الاستشاري الذي اقترحه غوتيريش هو أحد أبرز مشاريع الإصلاح التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة في ولايته الثانية، التي بدأت في كانون الثاني/يناير. ووفقا لغوتيريش، كشفت جائحة فيروس كورونا عن ثغرات كبيرة في التعاون الدولي.

ع.ا/ا.ف ( د ب أ)

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  • UK Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel

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  • Großbritannien | Antrittsbesuch Angela Merkel bei Tony Blair

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

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  • Türkei Istanbul Treffen Präsident Erdogan und Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

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  • China | Angela Merkel und Xi Jinping | Videokonferenz

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    في ولايتها الأولى والثانية كانت ميركل من بين المعجبين بصعود الصين. لكن الوضع تغير في نهاية منصبها كمستشارة حيث صارت أكثر تشككًا. وودعها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشريط فيديو وصفها فيه بـ "الصديقة القديمة للصين".

  • BG I Angela Merkel mit Tieren

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة اخرى. والتقطت هذه الصورة للسياسيين عام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب، الأمر الذي لم تظهره خلال اللقاء.

  • Dallas Ausstellung mit einem Gemälde von Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس. وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".


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