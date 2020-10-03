هل تعلم بأنه ينبغي عليك تجفيف قدميك بمجفف الشعر؟

الإعتناء بالشعر بعناصر حيوية مقوية ووضع الكريم على الوجه كلها ممارسات أصبحت عادية، لكن على ما يبدو فإن العناية بالقدمين لا تحظى بنفس الأهمية عند الكثيرين. فإهمالها يمكن أن يؤدي في أسوأ الحالات إلى التهابات فطرية مستعصية، كما جاء في موقع "إم إس إن" الألماني. وتعتبر الحكة والاحمرار بين أصابع القدم أو باطن القدم من العلامات الشائعة لمرض "قدم الرياضي". فما الذي يوصي به الخبراء لتفادي ذلك؟

وتحتاج العدوى الفطرية إلى الرطوبة للتكاثر والبقاء على قيد الحياة، لذلك يُنصح بتجفيف القدمين بمجفف الشعر.

فغالبا ما يتم فرك القدمين لفترة وجيزة بمنشفة ولا يتم تجفيف أصابع القدم بشكل كاف ما يسمح للفطر بالانتشار بسرعة، حسب ما ذكره موقع "فرويندين" الألماني.

لذا يجب بعد الاستحمام، وقبل ارتداء الجوارب، تجفيف القدمين بمجفف الشعر عند درجة باردة لمدة دقيقة إلى دقيقتين والتركيز بشكل خاص على المسافات بين أصابع القدم والأظافر.

ومن بين الأمراض المعدية التي يمكن أن تصاب بها الأقدام "سعفة القدم" أو "تينيا"، وهي عدوى فطرية تنشأ عادة بين أصابع القدم.

وتحدث بشكل أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تتعرق أقدامهم بشكل مفرط أثناء ارتداء أحذية ضيقة وينتشر عن طريق الأرضيات أو المناشف أو الملابس الملوثة.

وينصح الأخصائيون بتجفيف القدمين وتهويتها بعد الاستحمام والتركيز بشكل خاص على المسافات بين أصابع القدم والأظافر وتغيير الجوارب كل يوم واستخدام منشفة منفصلة للقدمين وأخرى خاصة بالجسم وعدم ارتداء أحذية ضيقة للغاية.

ع.اع/ع.ج.م