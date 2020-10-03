هل تعلم بأنه ينبغي عليك تجفيف قدميك بمجفف الشعر؟

الإعتناء بالشعر بعناصر حيوية مقوية ووضع الكريم على الوجه كلها ممارسات أصبحت عادية، لكن على ما يبدو فإن العناية بالقدمين لا تحظى بنفس الأهمية عند الكثيرين. فإهمالها يمكن أن يؤدي في أسوأ الحالات إلى التهابات فطرية مستعصية، كما جاء في موقع "إم إس إن" الألماني. وتعتبر الحكة والاحمرار بين أصابع القدم أو باطن القدم من العلامات الشائعة لمرض "قدم الرياضي". فما الذي يوصي به الخبراء لتفادي ذلك؟
وتحتاج العدوى الفطرية إلى الرطوبة للتكاثر والبقاء على قيد الحياة، لذلك يُنصح بتجفيف القدمين بمجفف الشعر.
فغالبا ما يتم فرك القدمين لفترة وجيزة بمنشفة ولا يتم تجفيف أصابع القدم بشكل كاف ما يسمح للفطر بالانتشار بسرعة، حسب ما ذكره موقع "فرويندين" الألماني.
لذا يجب بعد الاستحمام، وقبل ارتداء الجوارب، تجفيف القدمين بمجفف الشعر عند درجة باردة لمدة دقيقة إلى دقيقتين والتركيز بشكل خاص على المسافات بين أصابع القدم والأظافر.
ومن بين الأمراض المعدية التي يمكن أن تصاب بها الأقدام "سعفة القدم" أو "تينيا"، وهي عدوى فطرية تنشأ عادة بين أصابع القدم.
وتحدث بشكل أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تتعرق أقدامهم بشكل مفرط أثناء ارتداء أحذية ضيقة وينتشر عن طريق الأرضيات أو المناشف أو الملابس الملوثة.
وينصح الأخصائيون بتجفيف القدمين وتهويتها بعد الاستحمام والتركيز بشكل خاص على المسافات بين أصابع القدم والأظافر وتغيير الجوارب كل يوم واستخدام منشفة منفصلة للقدمين وأخرى خاصة بالجسم وعدم ارتداء أحذية ضيقة للغاية.
ع.اع/ع.ج.م
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السعال المستمر
عادة ما يكون السعال مصحوباً بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية. غير أنه على أي شخص يعاني من السعال المستمر الخضوع إلى فحص أكثر دقة. كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان: "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان. ولكن يجب فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".
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الحموضة المعوية المستمرة
يمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر. إذا ظهرت الأعراض من حين لآخر فقط ، فلا داعي للقلق. لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.
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الحكة في الجلد
غالباً ما يتم التقليل من الخطر الذي يمكن أن تشكله الشامة، إذ يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد الخبيث أو سرطان الجلد الأسود. هناك علامات على ذلك: حكة مستمرة أو حرقان في المنطقة المصابة. إذا لاحظ الشخص مثل هذه الأعراض، يوصي الأطباء بزيارة طبيب الأمراض الجلدية.
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الدم في البراز
يمكن أن يكون للدم في البراز أسباب عديدة ومعظمها يشير إلى حالات حميدة أكثر من السرطان. غير أن بعض الأسباب الرئيسية هي البواسير أو التمزقات الصغيرة في البطانة. يوصي المتخصصون بضرورة إجراء فحص سنوي للبراز للأشخاص من عمر 50 عاماً فما فوق.
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تورم الغدد الليمفاوية
يمكن أن يكون تورم الغدد الليمفاوية غير المؤلمة مؤشراً على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يختفي مرة أخرى. لذلك يوصى بإجراء فحص طبي. يعد الطب اليوم بنسب شفاء عالية أو على الأقل سنوات عديدة خالية من الأعراض الجانبية بالنسبة لمعظم أنواع السرطانات، لكن الأهم هو الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة عند ظهور الأعراض. إعداد: إيمان ملوك