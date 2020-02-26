 هل تعلم أن أمعاء الإنسان يمكنها أن تغطي مساحة ملعبين للتنس؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.05.2020

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صحة

هل تعلم أن أمعاء الإنسان يمكنها أن تغطي مساحة ملعبين للتنس؟

تعد الأمعاء من الأجهزة الرئيسية في جسم الإنسان. فهي المسؤولة عن امتصاص جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتلعب دورا مهما في الحفاظ على توازنه. فهل تعلم أن هذه الأمعاء يمكنها تغطية مساحة ملعبين لكرة المضرب؟

بطانة أمعاء الإنسان يمكنها أن تغطي مساحة ملعبين للتنس تقريباً

بطانة أمعاء الإنسان يمكنها أن تغطي مساحة ملعبين للتنس تقريباً

تختلف كميات وأصناف وأنواع الطعام التي يتناولها الإنسان يوميا، وتبدأ رحلتها من الفم والبلعوم لتستقر في المعدة، حيث يبدأ الهضم الكيميائي للغذاء، قبل نقله بعد ذلك إلى الأمعاء لمواصلة عملية الهضم والامتصاص. فهل تعلم أن بطانة أمعاء جسم الإنسان يمكنها أن تغطي مساحة ملعبين للتنس تقريباً؟

مختارات

يعاني أغلب المصابين بمرض التوحد (Autism) من مشكلات غامضة في جهاز الهضم. دراسة أجرتها جامعة أسترالية كشفت أنّ طفرات جينية في الدماغ وفي الجهاز الهضمي يرجّح أن تكون هي المسببة لذلك. (03.06.2019)

تقوم بكتيريا بأمعاء الإنسان بالسيطرة على المخ فتجعله يوجه الشهية نحو تناول أطعمة مضرة كالوجبات السريعة مثلا. ولمواجهة هذا الأمر وتحويل الدفة لطعام صحي؛ طورت كولريت تشودري نظاما فسرته في كتاب من بين الأكثر مبيعا. (26.02.2020)

تعد الأمعاء عضوا حيويا مهما في الجهاز الهضمي، فبالإضافة إلى مهامها في عملية الهضم وامتصاص جزيئات الغذاء البسيطة وخاصة الأملاح المعدنية والفيتامينات، ونقلها للدم من خلال خلايا متخصّصة بذلك، ترتبط الأمعاء كذلك بالحالة المزاجية للإنسان، حسبما ما ذكر مقال علمي نشر على موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.   

وبحسب نفس مقال الموقع الألماني، فإن آخر الدراسات أظهرت أن بعض الأحماض اللبنية في الأمعاء عند الفئران تساعد في التخفيف من حالات القلق والاكتئاب لديها. وهذا ربما هو السبب الذي يدفع العديدين من الذين يعانون من القلق العصبي إلى التردد بكثرة على المرحاض في بعض المواقف العصيبة التي قد يمرون منها.

وتعتبر التغذية عاملا حاسما للحفاظ على صحة الأمعاء، وبالتالي صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. لهذا فتناول نظام غذائي متنوع يحسن من صحة الأمعاء ويرفع من جودة الحياة. 

ع.اع. / ع.ش

  • Symbolbild Magenschmerzen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تلعب الألياف دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف غير قابلة للهضم والتي توجد في الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة.

  • Leinsamen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تنصح جمعية التغذية الألمانية (DEG) بتناول كمية 30 غراماً من الألياف على الأقل في اليوم الواحد. وتعتبر بذور الكتان مصدراً مهماً للألياف النباتية.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تعتبر الحبوب الكاملة مورداً رئيسياً للألياف، فأربعة شرائح من الخبز الكامل تحتوي على 15 غراماً من الألياف.

  • Hülsenfrüchten

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    البقوليات بدورها تتوفر على كميات مهمة من الألياف، إذ أن 100 غرام من البقوليات تحتوي على سبع غرامات من الألياف. لكن يجب توخي الحذر، فتناول البقوليات بكميات كبيرة يتسبب في انتفاخ البطن.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ينصح أيضاً بتناول وجبات تحتوي على الخضار أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهي تحتوي على كثير من الألياف التي تحفز الأمعاء. وينصح بصفة خاصة بتناول القرنبيط والجزر والبطاطس.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ما قيل عن الخضار ينطبق أيضاً على الفواكه، وبصفة خاصة أنواع التوت المختلفة.

  • default

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تساعد الفواكه المجففة مثل الخوخ والمشمش والتين على التخلص من الإمساك. وتحتوي مائة غرام من الفواكه المجففة على ثمانية إلى 10 غرامات من الألياف.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    إلى جانب تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل.

    الكاتب: ع.ش


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