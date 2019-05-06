هل تعلم أن أكل تفاحة واحدة ينقل إلى جسمك 100 مليون ميكروب؟

أظهرت دراسة حديثة أن التفاح يحمل كما ضخما من البكتريا، حيث قام فريق من الباحثين بجامعة جراتس للتكنولوجيا والهندسة في النمسا بقياس حجم ما تحمله التفاحة الواحدة من البكتريا، وتوصلوا إلى نتيجة أنها تحتوي على أكثر من 100 مليون من البكتريا.
الدراسة، والتي نُشرت بمجلة فرونتييرس إن مايكروبيولوجيFrontiers in Microbiology المتخصصة في أبحاث الأحياء الدقيقة، أوضحت أن هذه البكتريا تتركز بشكل خاص في بذور التفاحة ولُبها.
وأكدت جابريله برج، المشاركة في الإشراف على الدراسة، على أهمية البكتريا التي نتناولها عبر غذائنا حيث قالت: "البكتريا والفطريات والفيروسات الموجودة في الغذاء تعيش فترة مؤقتة في أمعائنا مما يعني أن هذه الأحياء الدقيقة مهمة للوسط الجرثومي المعوي".
وشرحت الباحثة أن القيام بغلي الأطعمة يقتل معظم هذه الجراثيم، ولهذا أن ما يتناوله الإنسان من فاكهة وخضروات بدون طهي يعتبر مصدرا بالغ الأهمية للبكتريا المفيدة للمعدة.
وأجرى الباحثون من خلال الدراسة مقارنة بين التفاح العضوي المزروع بدون استخدام أسمدة أو مبيدات صناعية، والتفاح التقليدي العادي غير العضوي، وتبين للباحثين أن التفاح الطازج المزروع بشكل عضوي يحتوي في المتوسط على تجمعات بكتيرية أكثر تنوعا، مما يجعله أفضل للأمعاء مقارنة بالتفاح العادي غير العضوي.
ويطمح الباحثون أن تكون خطوتهم القادمة هي دراسة إلى أي مدى التنوع في البكتريا بالطعام يؤدي إلى تنوع الميكروبات بالأمعاء بما يحقق فوائد صحية.
وقالت المشرفة على الدراسة بيرجت فاسيرمان، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية: "الميكروبات والمواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الطعام يمكنها يوما ما أن تكون جنبا إلى جنب مع الفيتامينات والمعادن ضمن المعلومات المدونة على أغلفة المنتجات الغذائية لإرشاد المستهلك".
د.ب/ع.ج.م (د ب أ، DW)
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
ضغط العمل
حين يشعر المرء أنه يتعرض للضغط، قد يستجيب جسده لما يعتبره خطراً، ويطلق الدماغ مواد كيماوية بما فيها الأدرنالين الذي يسرع نبضات القلب ويربك عمليات الهضم. هذا سيكون سبباً لفقدان الشهية وعدم الشعور بالجوع. لكن التعرض للضغط لفترة طويلة سيؤدي إلى نتائج عكسية، فيفرز الجسم مادة الكورتيزول التي تجعل الإنسان شرهاً.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
تعاطي الأدوية
كثير من الأدوية تسبب فقدان الشهية. أشهر تلك العقاقير هي المضادات الحيوية وعلاجات الفطريات وعلاجات تشنج العضلات. كما أن علاجات الأمراض العصبية عموماً، ومنها مرض باركنسون، تؤدي إلى فقدان الشهية. إذا فقدت الشهية فجأة، فراجع طبيبك ليفحص العلاجات التي تتعاطاها.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
نزلات البرد
حين يمرض الإنسان، يعمل جهاز مناعته بشدة لحماية الجسد من هجوم المرض، فيطلق مادة كيماوية تدعى سيتوكينس تجعل المرء يشعر بالإعياء وفقدان الشهية. إنها طريقة الجسد في إشعارك أنه بحاجة إلى راحة كي يعمل على محاربة المرض.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الحمل
ينتظر من الحامل أن تأكل بما يكفي لفردين، لكن بعض النساء لا يملن للأكل، بل ينفرن حتى من رائحته وشكله. هذا سببه الغثيان المرافق للحمل، خاصة في مراحله الأولى. ومطلوب من المرأة أن تتجنب الطعام الدسم وتتناول خبز الشعير والخبز المحمص، فهي مغذية وأيسر هضماً.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الشقيقة (الصداع النصفي)
صداع الرأس المستمر المعروف أحياناً بالصداع النصفي يُفقد المرء شهيته للطعام. لكن الشقيقة قد تسبب الغثيان والتقيؤ. وقد يفقد المرء رغبته في الطعام حتى بعد ذهاب الألم. في العادة، يعاني مرضى الشقيقة من فقدان الشهية لمدة يوم أو يومين بعد كل نوبة.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
فقر الدم (الأنيميا)
تحدث هذه الحالة حين يعجز الجسد عن توليد كريات الدم التي تحمل في العادة الأكسجين إلى أنحاء الجسم. نقص الكريات الحمراء يسبب الإعياء والضعف وقلة الشهية. إذا ظهرت عليك أعراض ضمنها آلام الصدر والصداع، فاطلب من طبيبك فحص دمك للتأكد من عدم وجود أنيميا فيه.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
التدخين وتعاطي المخدرات
التدخين وتعاطي المخدرات يؤدي لدى كثير من الناس إلى فقدان الشهية. تحدث هذه الحالة عادة لدى المدخنين بشراهة في الصباح بعد الاستيقاظ، وتمتد معهم إلى فترة ما بعد الظهر. لكن بعض المدخنين يفقدون الرغبة في الأكل بشكل شبه نهائي، ويقل طعامهم إلى حد كبير. مدمنو المخدرات يفقدون الرغبة نهائياً في الطعام وينحفون بشكل مخيف يعرضهم لأنواع الأمراض.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
تقدم العمر
أكثر من ربع كبار السن يفقدون قدراً كبيراً من شهيتهم للطعام بتقدم أعمارهم. فقدان الشهية سببه ضعف حاسة الشم والتذوق. وهذا يقلل الميل للطعام، بالتزامن مع التغيرات الهرمونية والأمراض المزمنة.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
السكري
إذا لم يتعامل مريض السكري بجدية مع حالته، فإنّ ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يدمر أعصاب الجسم، ومنها عصب فاغوس الذي يتحكم بأعصاب المعدة. حين لا يعمل هذا العصب بطريقة صحيحة، لن يعمل جهاز المريض الهضمي بدقة، ما يؤدي إلى فقدان الشهية.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
تلبك المعدة
حين يؤدي الأكل إلى إسهال أو انتفاخ البطن أو آلام المعدة، فسوف يفقد المرء شهيته. أحد أسباب هذه الأعراض هو تحسس الأمعاء المزمن، الذي يصيب الأمعاء الغليظة عادة. التهاب القولون والبنكرياس يمكن أن يكون سبباً لذلك.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الاكتئاب
يعاني المصابون بالاكتئاب غالباً من فقدان الشهية ومن ارتباك عمليات الهضم، ويفقدون نتيجة ذلك قدرتهم على النوم ويصابون بنحول عام، ما يفاقم حالة عدم الجوع لديهم. رغم ذلك يحدث لدى بعض المكتئبين عكس هذه الحالة، فيأكلون بشراهة ويزداد وزنهم بسرعة. المسؤول عن ذلك هو الدماغ الذي يفرز هرمون يدعى كورتيكوتروبين فيطلق العنصر CRF المسؤول عن الشعور بالجوع.
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بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الشهية للطعام دليل سلامة البدن
رغم أن عصرنا يتسم بالخوف من البدانة الذي ينتاب أغلب الناس بسبب قلة الحركة الناجمة عن التطور التقني، لكنّ الشهية المفتوحة للطعام تبقى دليلاً على سلامة البدن وقدرة أجهزته على العمل بانتظام، فيحتاج إلى طعام يغذي خلاياه ويزوده بالطاقة. شهية طيبة للآكلين، وأمنيات بالشفاء لمن فقدوا شهيتهم للطعام. اعداد ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة