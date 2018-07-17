 هل تعرف كم عدد البجع الذي تمتلكه ملكة بريطانيا؟ | عالم المنوعات | DW | 17.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

هل تعرف كم عدد البجع الذي تمتلكه ملكة بريطانيا؟

في تقليد سنوي تقوم ثلاث فرق بدوريات بجنوب إنجلترا على مدى خمسة أيام لإحصاء عدد البجع الذي تملكه الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وينص القانون على أن الملكة تمتلك أي بجعة "في المياه المفتوحة"، فكم عدد بجعات الملكة يا ترى؟

Iran Schwäne in Sorkhroud (Alireza Kheirkhah)

بدأ يوم الاثنين (16 يوليو/تموز) إحصاء عدد البجع الذي تملكه الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا. وتقوم ثلاث فرق - أحدها يمثل الملكة والآخران يمثلان اتحادي صناع الجعة والصباغين، وهما أقدم نقابتين عماليتين- بدوريات في نهر تيمز في جنوب إنجلترا على مدى خمسة أيام للإمساك بالبجع ووضع علامات تعريفية عليه وإطلاق سراح الطيور التي لديها صغار.

وقال ديفيد بابر رئيس الفريق الذي يمثل الملكة "القانون ينص على أن بإمكان الملكة امتلاك أي بجعة في المياه المفتوحة إذا رغبت في ذلك، لكنها تمارس ذلك الحق بشكل أساسي في نهر تيمز". وأضاف "إحصاء البجع يتعلق بأغراض المحافظة عليه والتعليم". وتمت دعوة المدارس لمتابعة ذلك الحدث الذي يجري خلاله وضع رقم تعريفي لكل طائر.

 

مشاهدة الفيديو 04:13
بث مباشر الآن
04:13 دقيقة

السفر مع البجع

وعد بجع الملكة هو تقليد سنوي عمره 800 عام. وكان هذا الحدث يقام سنويا للاحتفال بزيادة أعداد البجع، لكنه تحول في العصور الحديثة إلى وسيلة للحفاظ على الحياة البرية. وتعود المراسم إلى القرن الثاني عشر عندما زعم العرش البريطاني امتلاك جميع البجع، ثم اعتبر البجع طعاما شهيا يقدم في الحفلات الملكية. ولم يعد البريطانيون يأكلون البجع وأصبحت الطيور محمية بالقانون.

وأظهر إحصاء العام الماضي وجود 132 بجعة جديدة في نهر تيمز، في توقف للاتجاه التنازلي للأعداد في الإحصاءات السابقة.

ع.ج.م/  ط.أ (رويترز)

  • Queen Elizabeth als Kind (Foto: picture-alliance/Zumapress)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    نادوني بـ"ليلي بت"

    يبدو أن صعوبة نطق اسم "إليزابيث" لا تقتصر على غير المتحدثين بالإنجليزية كلغة أم فحسب، بل من الواضح أن الملكة نفسها كانت تجد في طفولتها صعوبة في نطق اسمها، ولذلك كانت تطلق على نفسها اسم "ليلي بت". والتصق هذا الاسم بإليزابيث من فترة الطفولة ومرورا بفترة المراهقة وسنوات الشباب الأولى، لكنه انتهى تماما مع اعتلائها للعرش في عام 1952.

  • Queen Elizabeth als Kind mit ihrem Onkel Edward (Foto: picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    شيرلي تمبل

    الأمير إدوارد، عم إليزابيث لم يكن يناديها إلا بـ"شيرلي تمبل"، اعتقادا منه بأن الفتاة الصغيرة ذات الوجه المستدير والشعر المجعد، تشبه الممثلة الأمريكية شيرلي تمبل. يذكر أن الأمير إدوارد هو من مهد لإليزابيث طريق العرش بعد أن أدار ظهره للعرش عام 1936 بسبب رغبته في الزواج من امرأة مطلقة.

  • Die britische Königsfamilie 1984 bei der Taufe von Prinz Harry; von rechts nach links im Bild: Prinz Charles, Prinzessin Diana mit dem Täufling, ihr erster Sohn Prinz William, Großmutter Königin Elizabeth II und Urgroßmutter Queen Mum (Foto: dpa)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    جيري

    واجه الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث، في سنوات طفولته المبكرة، مشكلة في نطق كلمة "غراني" وهي اللفظ الإنجليزي المتعارف لكلمة "جدة"، ولذلك كان الأمير الصغير ينادي جدته دوما بلفظ "غيري"، وهو اسم رجالي يبدو أن الملكة لم تسمح لأحد بأن يناديها به سوى حفيدها. يظهر وليام في الصورة بجانب جدته خلال مراسم تعميد شقيقه الأصغر الأمير هاري.

  • Queen Elizabeth II (rechts) winkt an ihrem 89. Geburtstag am 13.06.2015 vom Balkon des Buckingham Palace mit (v.l.) Urenkel George, Enkel William und dessen Ehefrau Herzogin Kate (Foto: Reuters/S. Wermuth)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    غن غن

    ويبدو أن صغوبة نطق كلمة "غراني" متوارث في العائلة، فبعد مرور السنوات، يواجه الأمير جورج، نجل وليام، نفس المشكلة في نطق الكلمة الصحيحة لمنادة جدته. واختار الأمير الصغير بعد أن أتم عامه الثاني، منادة الملكة بلقب "غن غن"، الأمر الذي كشفت عنه والدته كيت في فيلم تسجيلي عن العائلة المالكة. وسيتم الأمير الصغير هذا الصيف عامه الخامس، وهو على الأرجح سن مناسب للتخلي عن هذا اللقب.

  • Queen Elizabeth II und Prince Philip im September 2017 (Foto: Getty Images/C. Jackson)

    أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

    "كرنبتي الصغيرة"

    تجاوز عمر زواج الملكة إليزابيث والأمير جورج، السبعين عاما وهي فترة كافية تجعله يتوقف عن منادتها بـ"الملكة" أو "جلالتك". ولم يكشف عن الاسم المفضل الذي ينادي به الأمير فيليب زوجته إلا العام الماضي فقط وهو cabbage والتي تعني حرفيا "الكرنب". وبعيدا عن الترجمة الحرفية، فإن هذا التعبير بالإنجليزية يعادل جملة "حبيبة قلبي" أو "محبوبتي الصغيرة". آنتيا بندر/ ابتسام فوزي


 

مختارات

ألمانيا.. "حيلة سرية" وراء إقناع بجعة بمغادرة موقعها وسط الطريق

تمكن خبير في الطيور البرية، في بلدة ديتمولد غربي ألمانيا، من إقناع بجعة بمغادرة موقعها وسط طريق بواسطة حيلة كان يملكها. وقد تسببت البجعة في حدوث إرباك في الطريق وصداع لرجال الإطفاء بعد أن استقرت في وسط الطريق. (09.01.2018)  

"العشق " يزيد الخصوبة عند الطيور

ربما يعتقد البعض أن التزواج في عالم الحيوانات قائم على الغريزة فحسب، لكن الأمر ليس كذلك تماما! دراسة حديثة توصلت إلى أن التزواج بين "الطيور العاشقة" يزيد من احتمال الخصوبة لديها، كما يؤثر في علاقتها بصغارها. (30.09.2015)  

كيف يتنفس الكتكوت داخل البيضة؟

ينمو صغار بعض الحيوانات داخل بيضة مغلقة. فهل تساءلت يوماً كيف يتنفسون داخل قشرة البيضة الصلبة التي لا تحتوي على ثقوب مرئية للسماح بمرور الأكسجين الأساسي للوظائف الحيوية؟ (21.04.2018)  

أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا!

"صاحبة الجلالة" هذا هو اللقب الرسمي للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، لكن هذا لا يمنع أن أسرة الملكة على مدار سنوات عمرها، لم تلتزم بهذا اللقب وأطلقت على الملكة مجموعة من أسماء "الدلع" المتنوعة. (19.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السفر مع البجع  

Themenbild Facebook

 