هل تعتمد الهند تجربة حيدر أباد الرقمية؟

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تعتبر حيدر أباد من أكثر المدن التي تخضع لمراقبة شديدة في الهند، حيث ينتشر أكثر من عشرة آلاف كاميرا. ولكن كيف نوائم بين استخدام البيانات وحماية الخصوصية؟
حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.
تعتزم شركة غوغل إنشاء "منطقة سحابية" في السعودية وتؤكد أنها سوف تحمي بيانات المستخدمين. بيد أنه وبالرغم من تطمينات الشركة، يحذر نشطاء ومنظمات حقوقية من أن خطط غوعل ستشكل خطرا على حياة المعارضين في السعودية.
في تقريرها السنوي لعام 2021 خلصت "أمنستي" إلى أن كثير من الحكومات استغلت الجائحة كذريعة لقمع المعارضين وتقييد أنشطة المجتمع المدني، كما تم توظيف التقنيات الحديثة لانتهاك حقوق الإنسان، لكن المنظمة رأت أن هناك بصيص أمل.
أكد تحقيق صحفي عالمي أن برنامجاً طورته شركة إسرائيلية استُخدم للتجسس على صحفيين ونشطاء أو أقرباء لهم، بينهم أقرباء للصحفي السعودي جمال خاشقجي. لكن الشركة رفضت التهم، مؤكدة أن تقنيتها لا علاقة لها بمقتل خاشقجي.
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