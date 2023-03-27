 هل تعتمد الهند تجربة حيدر أباد الرقمية؟ | كليك | DW | 27.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

هل تعتمد الهند تجربة حيدر أباد الرقمية؟

تعتبر حيدر أباد من أكثر المدن التي تخضع لمراقبة شديدة في الهند، حيث ينتشر أكثر من عشرة آلاف كاميرا. ولكن كيف نوائم بين استخدام البيانات وحماية الخصوصية؟

المزيد من المركز الإعلامي

Masood Quelle: DW

الهند: أنصار الخصوصية ضد المراقبة 27.03.2023

كيف تربطنا التطبيقات بها

كيف تربطنا التطبيقات بها 21.03.2023

Smiling caucasian woman relaxing on couch in living room wearing headphones and using laptop. spending free time at home with technology. || Modellfreigabe vorhanden

كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟ 21.03.2023

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 02.02.2018 in einer Wohnung in Hamburg und schaut geschockt auf ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

فخّ التلعيب 21.03.2023

المزيد كليك

Estonia Quelle: Gleb Makarov/Unsplash

إستونيا: جمهورية رقمية 27.03.2023

DataProtection Quelle: DW

متى تعتمد الهند قانون حماية البيانات؟ 27.03.2023

BigData Quelle: Artgrid

كيف يتم تحليل البيانات الضخمة؟ 27.03.2023

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - تحليل البيانات الضخمة والخصوصية 27.03.2023

اقرأ أيضا

This photograph taken on September 28, 2017, shows a smartphone being operated in front of GAFA logos (acronym for Google, Apple, Facebook and Amazon web giants) as background in Hédé-Bazouges, western France. / AFP PHOTO / Damien MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

عمالقة التكنولوجيا في دائرة الضوء بعد الثراء بسبب كورونا 24.05.2021

حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.

Oct. 30, 2013 - The National Security Agency has secretly broken into the main Google data centers around the world, according to a new report. PICTURED: Oct. 17, 2012 - Douglas County, Georgia, U.S. - Blue LEDs on this row of servers show if everything is running smoothly at Google's Data Center

"سحابة" غوغل "خطر" على حياة النشطاء في السعودية! 21.06.2022

تعتزم شركة غوغل إنشاء "منطقة سحابية" في السعودية وتؤكد أنها سوف تحمي بيانات المستخدمين. بيد أنه وبالرغم من تطمينات الشركة، يحذر نشطاء ومنظمات حقوقية من أن خطط غوعل ستشكل خطرا على حياة المعارضين في السعودية.

A man walks past the logo of the Amnesty International at its office in Hong Kong Monday, Oct. 25, 2021. Amnesty International said Monday it would close its two offices in Hong Kong this year, becoming the latest non-governmental organization to cease its operations amid a crackdown on political dissent in the city. (AP Photo/Vincent Yu)

تقرير أمنستي 2021: الحكومات استغلت الوباء والتقنيات لقمع المعارضين 29.03.2022

في تقريرها السنوي لعام 2021 خلصت "أمنستي" إلى أن كثير من الحكومات استغلت الجائحة كذريعة لقمع المعارضين وتقييد أنشطة المجتمع المدني، كما تم توظيف التقنيات الحديثة لانتهاك حقوق الإنسان، لكن المنظمة رأت أن هناك بصيص أمل.

An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

تهم جديدة لشركة إسرائيلية "استُخدمت تقنيتها لاستهداف صحفيين" 18.07.2021

أكد تحقيق صحفي عالمي أن برنامجاً طورته شركة إسرائيلية استُخدم للتجسس على صحفيين ونشطاء أو أقرباء لهم، بينهم أقرباء للصحفي السعودي جمال خاشقجي. لكن الشركة رفضت التهم، مؤكدة أن تقنيتها لا علاقة لها بمقتل خاشقجي.