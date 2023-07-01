هل تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك بعض النصائح!

يعاني كثير من الأشخاص من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم دون ظهور أي أعراض مرضية فلا يكتشفون ذلك إلا من خلال الفحص الطبي.

الكوليسترول مادة دهنية شمعية توجد في الجسم وتنتقل عبر مجرى الدم. يحتاج الجسم إلى مستويات محددة من الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح. وينتقل الكوليسترول عبر الجسم بالبروتينات الدهنية، وهي بروتينات قابلة للذوبان تنقل الدهون عبر الجسم.

وهناك أنواع للكوليسترول: الكوليسترول الـ"جيد" (HDL = بروتين دهني عالي الكثافة) والكوليسترول الـ"ضار" (LDL = بروتين دهني منخفض الكثافة). كلما زاد (HDL) الجيد في الجسم، كلما كان ذلك أفضل، إذ يحمي الأوعية الدموية لأنه يحمل الكوليسترول الزائد في الدم من جدران الشرايين إلى الكبد، حيث تتم إزالته من الجسم.

من ناحية أخرى، ينقل (LDL) الضار جزيئات الدهون إلى الخلايا، حيث يترسب الفائض على طول جدران الأوعية الدموية، ويعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أوسكتة دماغية. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الألماني.

متى يكون مستوى الكوليسترول مرتفعا جدا؟

هناك إرشادات حول مقدار الكوليسترول الذي يجب أن يكون في الدم: يجب ألا يتجاوز الكوليسترول الكلي 200 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملغم/ ديسيلتر). ووفقًا للجمعية الألمانية للتغذية (DGE)، فإن ثلث السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاما لديهم قيمة أعلى من 200 ملغم/ ديسيلتر.

تأكد من فحص (LDL) و(HDL) والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي كجزء من الفحص البدني السنوي.

كيفية تجنب مضاعفات ارتفاع الكوليسترول

على الرغم من كونه عامل خطر قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، إلا أن ارتفاع الكوليسترول هو حالة يمكن التحكم فيها بالنسبة لمعظم الناس وذلك باتباع الخطوات التالية:

افحص مستوى الكوليسترول لديك: تأكد من فحص (LDL) و(HDL) والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي كجزء من الفحص البدني السنوي. وقد ينصحك طبيبك بفحص الكوليسترول بشكل متكرر. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

اتباع نظام غذائي صحي: لحماية صحة قلبك وتقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول، ضع في اعتبارك اتباع خطة غذائية مثل حمية البحر الأبيض المتوسط وذلك لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH). تركز معظم الحميات الغذائية الصحية على الوجبات الغنية بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة أيضًا في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد. وهذا بدوره قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

الإقلاع عن التدخين: يمكن أن يؤثر التدخين سلبا على صحتك بعدة طرق. إذ أنه لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة فحسب، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى تصلب الأوعية الدموية، مما يسهل تراكم لويحات الكوليسترول على جدران الشرايين.

تناول دواء الكوليسترول الخاص بك: التزم بالأدوية التي يصفها لك الطبيب.

ر.ض/ أ.ح