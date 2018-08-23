هل تطيح أزمة المهاجرين العالقين بوزير الداخلية الإيطالي؟

فتح القضاء الإيطالي تحقيقاً بحق وزير الداخلية ماتيو سالفيني بتهمة "احتجاز أشخاص وتوقيفات غير قانونية واستغلال السلطة"، على خلفية قضية المهاجرين العالقين على متن السفينة "ديتشوتي"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيطالية مساء السبت (25 أغسطس/ آب 2018).

وعلى إثر هذه الأنباء، أعلن وزير الداخلية سالفيني أنه يمكن للمهاجرين العالقين على هذه السفينة مغادرتها في غضون الساعات القادمة.

واستهدف التحقيق الذي فتحته نيابة أغريغنتي في صقلية مدير مكتب سالفيني، على أن تتولاه نيابة باليرمو، كبرى مدن هذه الجزيرة في جنوب إيطاليا، وفق المصدر نفسه. ورست السفينة "ديتشوتي" في مرفأ كتانيا منذ ليل الاثنين. لكن الحكومة منعت 150 مهاجراً على متنها من مغادرتها في ظل عدم التزام الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.

وفي وقت سابق السبت، استجوبت النيابة في صقلية عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

ي.أ/ ح.ع.ح (أ ف ب)