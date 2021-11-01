هل تضر الهواتف الذكية بالدماغ؟

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يؤثر استخدامنا للهواتف الذكية أيضًا على الدماغ. وقد أظهرت دراسة أن التبديل السريع بين الأخبار والتطبيقات والرسائل العاجلة يمكن أن يؤدي إلى تقليص مناطق بأكملها في الدماغ. ولكن هناك أمل لتفادي كل ذلك.
بعد سيطرة طالبان على كابول، قرّر عدد من مشاهير الإنترنت حذف حساباتهم، خصوصا منهم من كانوا يتبعون نمط حياة منفتح. ولا تزال أذهان عدد من الأفغان تتذكر كيف كانت الحياة تحت حكم طالبان ما بين 1996 و2001.
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