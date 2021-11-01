 هل تضر الهواتف الذكية بالدماغ؟ | كليك | DW | 19.10.2021

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كليك

هل تضر الهواتف الذكية بالدماغ؟

يؤثر استخدامنا للهواتف الذكية أيضًا على الدماغ. وقد أظهرت دراسة أن التبديل السريع بين الأخبار والتطبيقات والرسائل العاجلة يمكن أن يؤدي إلى تقليص مناطق بأكملها في الدماغ. ولكن هناك أمل لتفادي كل ذلك.

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