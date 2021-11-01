هل تضر الهواتف الذكية بالدماغ؟

بعد سيطرة طالبان.. نجوم على مواقع التواصل يوقفون حساباتهم

بعد سيطرة طالبان على كابول، قرّر عدد من مشاهير الإنترنت حذف حساباتهم، خصوصا منهم من كانوا يتبعون نمط حياة منفتح. ولا تزال أذهان عدد من الأفغان تتذكر كيف كانت الحياة تحت حكم طالبان ما بين 1996 و2001.