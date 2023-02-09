 هل تصل المساعدات إلى شمال سوريا بعد فوات الأوان؟ | مسائية DW | DW | 10.02.2023

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مسائية DW

هل تصل المساعدات إلى شمال سوريا بعد فوات الأوان؟

بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ارتفاع عدد الضحايا في البلدين إلى أكثر من اثنين وعشرين ألف شخص// المنظمات المحلية تنتقد بطء وصول المساعدات إلى شمال سوريا، فما أسباب هذا البطء؟ وهل تصل المساعدة بعد فوات الأوان؟

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متطوعون يتركون أماكن عملهم ويساعدون في نقل مواد الإغاثة إلى المحتاجين في المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا وسوريا

متطوعون ألمان يساعدون في نقل مواد الإغاثة إلى المنكوبين في تركيا وسوريا 10.02.2023

This photo taken and handed out on February 10, 2023 by the German relief organisation ISAR shows members of their rescue teams saving a woman from the rubble of a collapsed building in Kirikhan, Turkey, more than 100 hours after an earthquake hit Turkey and Syria. - According to ISAR Germany, the 40-year old woman was in stable condition and got immediate medical treatment. It took more than 50 hours for the teams of I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey and the BRH Bundesverband Rettungshunde German federal rescue dog association to save the woman, who was trapped in a depth of several meters under the rubble. The 7.8-magnitude quake early on February 6 has killed more than 20,000 people in Turkey and war-ravaged Syria, according to officials and medics in the two countries, flattening entire neighbourhoods. (Photo by Handout / I.S.A.R. / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ISAR Germany - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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This photo taken and handed out on February 10, 2023 by the German relief organisation ISAR shows members of their rescue teams saving a woman from the rubble of a collapsed building in Kirikhan, Turkey, more than 100 hours after an earthquake hit Turkey and Syria. - According to ISAR Germany, the 40-year old woman was in stable condition and got immediate medical treatment. It took more than 50 hours for the teams of I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey and the BRH Bundesverband Rettungshunde German federal rescue dog association to save the woman, who was trapped in a depth of several meters under the rubble. The 7.8-magnitude quake early on February 6 has killed more than 20,000 people in Turkey and war-ravaged Syria, according to officials and medics in the two countries, flattening entire neighbourhoods. (Photo by Handout / I.S.A.R. / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ISAR Germany - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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