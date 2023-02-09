هل تصل المساعدات إلى شمال سوريا بعد فوات الأوان؟

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بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ارتفاع عدد الضحايا في البلدين إلى أكثر من اثنين وعشرين ألف شخص// المنظمات المحلية تنتقد بطء وصول المساعدات إلى شمال سوريا، فما أسباب هذا البطء؟ وهل تصل المساعدة بعد فوات الأوان؟
مئات القتلى نتيجة زلزال ضرب تركيا وسوريا والحصيلة في ارتفاع، والولايات المتحدة وإسرائيل تعرضان المساعدة، فيما يقدر الخبراء قوة الزلزال بحوالي 7.8 درجة.
فيما تواصل فرق الإنقاذ السباق مع الزمن، ترتفع الأصوات لإيجاد حل للمناطق المتضررة في سوريا الخارجة عن سيطرة دمشق. والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يطالب بـ"استكشاف جميع سبل توصيل الدعم والأفراد إلى المناطق المتضررة".
مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.
ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا إلى 3500 شخصاً، فيما قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا إن عدد القتلى في البلاد تعدى نحو 20 ألفا حتى مساء الجمعة.
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