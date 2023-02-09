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هل تصل المساعدات إلى شمال سوريا بعد فوات الأوان؟

بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ارتفاع عدد الضحايا في البلدين إلى أكثر من اثنين وعشرين ألف شخص// المنظمات المحلية تنتقد بطء وصول المساعدات إلى شمال سوريا، فما أسباب هذا البطء؟ وهل تصل المساعدة بعد فوات الأوان؟