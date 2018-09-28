 هل تصدق أن عدد المساجد في ألمانيا مجهول؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.10.2018

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سياسة واقتصاد

هل تصدق أن عدد المساجد في ألمانيا مجهول؟

لا أحد يعرف العدد الحقيقي للمساجد وغرف الصلاة الخاصة بالمسلمين في ألمانيا، يبدو هذا الأمر عجيبا في بلد يتمتع بخبرة عريقة في الإحصاء ويلتزم بسيادة النظام. السؤال، هل يغير مؤتمر الإسلام الألماني قريبا هذا الوضع؟

Deutschland Köln Tag der Offenen Moschee (DW/Julia Vergin)

عدد البنايات الأندية التابعة للمساجد الموجودة في ألمانيا يبقى مجهولا. ومنذ النزاع حول المسجد التابع للاتحاد الإسلامي التركي/ Ditib في كولونيا اشتعل النقاش مجددا حول المساجد في ألمانيا، لأن الكثيرين يربطون مبنى المسجد الكبير هناك باستعراض القوة من جانب الدولة التركية. وفيما يخص عدد المساجد وبيوت الصلاة أو النوادي المرتبطة بالمساجد لا توجد إلا تقديرات. ويعود هذا حسب رأي خبير الشؤون الإسلامية ميشائيل بلومه إلى سبب قانوني بسيط: " الدستور الألماني لا ينص على واجب التسجيل بالنسبة إلى المجموعات الدينية، يعني مادامت هذه المجموعة الدينية أو الاتحاد الديني ليست هيئة عامة، فإنها لا تخضع للتسجيل".

المساجد والمعابد غير معروفة

كما أنه لا أحد يعرف العدد الحقيقي للمعابد البوذية الموجودة في ألمانيا. والمساجد في ألمانيا يتم تسجيلها تماشيا مع قانون النوادي، ويبقى من اختصاصها الانضمام إلى اتحاد كبير مثل الاتحاد الإسلامي التركي أو أن تبقى مستقلة.

والمثال المعاكس لذلك هي الكنائس الكبرى التي يوثقها مكتب الاحصائيات الاتحادي في "كتاب سنوي"، وكذلك المجموعات اليهودية، كلاهما تربطه اتفاقيات مع الدولة. وفي هذا الكتاب السنوي للإحصائيات لا توجد كلمة واحدة عن الإسلام والمسجد أو المسلمون. كما يتم ضبط العدد الاجمالي للكنائس ليس فقط في ألمانيا ، بل على مستوى العالم.

Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler (privat)

ميشائيل بلومه، الخبير في الشؤون الدينية

هل العدد 2500 أو 2600 أم 2700؟ 

رغم هذا الوضع توجد إحصائيات حول المساجد في ألمانيا، فالمجلس المركزي للمسلمين/ ZMD أعلن بداية أكتوبر/ تشرين الأول عن وجود نحو 2500 مسجد. والكثير منها يوجد في فناءات خلفية، ونحو 900 يمكن التعرف عليها من خلال أسلوبها المعماري. ويمكن تفسير انعدام الدقة في العدد من خلال مقارنة، فالإسلام يتميز بتنظيم هرمي أقل مقارنة مع الديانات التوحيدية الأخرى. وهكذا يمكن لبعض الأصدقاء أن يجتمعوا ويقيموا حجرة خاصة للصلاة، أو يمكن لامرأة متخصصة في القانون في برلين ان تفتتح "مسجدا ليبراليا".

حتى شهر مايو من العام الجاري اهتمت الخدمة العلمية للبرلمان الألماني "بتمويل المساجد ونوادي المساجد" واصطدمت بحاجز العدد الحقيقي للمساجد. وتوضيح الأمور يبقى صعبا، لأنه لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الأبنية ذات الشأن الديني. وتفيد تقديرات أنه يوجد بين 2600 و 2700 دار عبادة بأشكال مختلفة. لكن القليل منها يمكن تصنيفه كمسجد في المفهوم التقليدي. فقط الأبنية الجديدة الكبيرة تعكس أسلوبا معماريا عثمانيا حديثا أو أبنية من الزجاج والإسمنت. وغالبية دور العبادة توجد في فناءات خلفية وفي أحياء صناعية أو في أبنية مصانع خضعت للترميم.

ويوجز خبراء البرلمان الألماني التقديرات المتوفرة في أنها تشمل من 2350 حتى 2750 مسجدا أو ناديا، ويذكرون أيضا عددا إجماليا للمسلمين في ألمانيا يتراوح بين 4.4 و 4.7 مليون مسلم من عرقيات وتوجهات سياسية مختلفة. فقط أقلية من المسلمين بين 15 و 30 في المائة مؤطرة في مجموعات أو نوادي.

Berlin Ibn Rushd Goethe Moschee (picture-alliance/NurPhoto/E. Contini)

مسجد "ابن رشد غوته" في برلين، مسجد ليبرالي بغرفة للصلاة داخل أحد الأبنية التابعة للكنيسة الإنجيلية

أبنية تمثل مجموعات والعلاقة مع والخارج

وانطلاقا من النقص في العدد الملموس للمساجد ينطلق خبير الشؤون الإسلامية بلومه إلى طرح السؤال، لماذا يتم تمويل المساجد القليلة التي تمثل مجموعات معينة من الخارج. أكان ذلك من قبل تركيا عن طريق الاتحاد الإسلامي التركي الذي يمثل أكثر من 960 ناديا عضوا أو من جانب العربية السعودية. "المشكلة الكبيرة للجالية المسلمة هي أنها لا تتوفر على ما يكفي من المال"، "القليل من المسلمين أعضاء في نوادي المساجد"، كما يقول الخبير بلومه. ومن أجل بناء مسجد صغير يمكن ربما جمع التبرعات. والإشكالية الكبرى تتعلق بمن سيدفع راتب الأئمة أو العاملين في حقل الشباب. "ولهذا يكون نفوذ الدولة التركية قويا"، كما يلاحظ الخبير بلومه الذي يشير إلى أنها تمول الأئمة.

الخبير ميشائيل بلومه الذي صدر له كتاب حول الإسلام ينظر بسلبية إلى العدد غير المعروف للمساجد في ألمانيا، ويقترح أن تعين الحكومة والولايات الألمانية خبراء لوضع إحصائيات دقيقة. فلا أحد يعرف العدد الحقيقي للمساجد في ألمانيا ولا كيف يتم تمويلها. "هناك نقص أساسي في البيانات وإمكانيات المراقبة". حسب قول الخبير.

في هذا الخريف يُتوقع أن يجتمع "مؤتمر الإسلام الألماني" لأول مرة منذ الانتخابات التشريعية في 2017 ، وقد يكون التفاهم من خلال إحصائيات أفضل موضوع نقاش في جلسات المؤتمر.

كريستوف شتراك/ م.أ.م

  • Die älteste Moschee Deutschlands ist dem Taj Mahal nachempfunden

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    على غرار نموذج هندي

    يوجد أقدم مسجد في ألمانيا في حي فيلمرسدورف البرليني محاطا بالعديد من المباني السكنية. افتتح مسجد الطائفة الأحمدية عام 1928 وقام بتصميمه المصمم المعماري الألماني كارل أوغوست هيرمان مستوحيا التصميم من تاج محل بالهند.

  • Gebetsnische im Innenraum der Ahmadiyya-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    خطب ومحاضرات باللغة الألمانية

    بالرغم من الحروف العربية التي تزين المسجد من الداخل إلا أن جميع الخطب والمحاضرات تعقد هنا باللغة الألمانية. شهد هذا المسجد في عام 1934 عقد قران أول زوجين ألمانيين اعتنقا الإسلام.

  • An den Fenstern unter der Kuppel blättert die Farbe

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسجد في قائمة المباني التراثية

    ترك الزمان آثاره على مبنى مسجد الطائفة الأحمدية الذي تضرر بشدة خلال الحرب العالمية الثانية. وتعرض المسجد للقصف من الجيش السوفيتي بعد أن تحصن فيه جنود ألمان. جرى ترميم المبنى بعد الحرب بمساعدة قوات التحالف وتبرعات خارجية. انضم المسجد في عام 1993 لقائمة المباني التراثية.

  • Die Khadija-Moschee verzichtet auf prachtvolle Verzierungen

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    الجمع بين المعمار الإسلامي والغربي

    مسجد خديجة في حي هاينرسدورف يوجد في حوزة الطائفة الأحمدية أيضا، ويجمع المسجد بين فنون المعمار الإسلامية والغربية. يبلغ طول مئذنة المسجد 12.5 مترا.

  • Informationstafel am Minarett

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    افتتاح مصحوب باحتجاجات

    جاء افتتاح هذا المسجد عام 2008 مصحوبا باحتجاجات قوية لكن إمام المسجد آنذاك عبدالباسط طارق استطاع كسب الثقة من خلال عمله وفقا لمبدأ "المحبة للجميع" كما حصل المسجد على دعم من مبادرة محلية للانفتاح على الآخر.

  • Der Gebetsraum verzichtet auf dekorative Elemente

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    بساطة في البناء

    تخلت المهندسة المعمارية موباشارا إلياس عن الزينة الملفتة للنظر واعتمدت على البساطة. تتسع الغرف السفلى للمبنى لنحو 250 شخصا كما يتوفر على جزء منفصل للنساء.

  • Gläubige vor der Grundstücksmauer der Sehitlik-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسجد ومركز ثقافي

    يلعب مسجد شيتليك في حي نويكولن البرليني دور المركز الثقافي أيضا. يتسع المسجد لنحو 1500 شخص وكان ضمن الأماكن التي اختار الرئيس الألماني يواخيم غاوك زيارتها رسميا خريف عام 2012 عقب توليه منصب رئيس البلاد.

  • Der islamische Friedhof vor dem Eingang der Sehitlik-Moschee

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مدفن إسلامي

    بني المسجد في ثمانينات القرن الماضي بجانب مدفن شيتليك الإسلامي ثم شهد عمليات توسعة كبيرة لاحقا. كان ملك بروسيا فيلهيلم الأول قد أعطى قطعة الأرض الخاصة بالمدفن للجالية التركية عام 1866. واليوم يشهد المدفن مراسم العزاء فقط أما الدفن فيتم في مدافن أخرى داخل ألمانيا كما يتم نقل بعض الجثث لتدفن في الوطن الأم.

  • Eine Besuchergruppe hört im Gebetsraum einen Vortrag

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    تبادل ثقافي

    يحاول مسجد شيتليك التواصل مع غير المسلمين من خلال دورات تعريفية يومية داخل المسجد بالإضافة للحلقات النقاشية العامة حول مواضيع لها صلة بالإسلام. تتعرف مجموعات الزوار التي تشارك في هذه الدورات التعريفية على المسجد من الداخل وعلى المبادئ الأساسية للإسلام.

  • Das Maschari-Center am Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مركز إسلامي

    من الصعب التعرف على المسجد من الخارج للوهلة الأولى إذ أن المبنى متناسق تماما مع شكل المباني المجاورة له. مسجد عمر بن الخطاب في قلب منطقة كرويتسبرغ هو جزء من مركز إسلامي. يضم المبنى بجانب أماكن الصلاة ، محلات تجارية متنوعة بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن.

  • Ein Waschraum im Keller des Maschari-Zentrums

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مكان مميز للوضوء

    يتميز المكان المخصص للوضوء في قبو المركز بالفخامة والتصميم الجميل. يمكن هنا القيام بالوضوء قبل الصعود للأماكن المخصصة للصلاة.

  • Reiche Verzierungen an der Decke des Gebetsraums

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    مسلمون من كل مكان

    تتسع ساحة الصلاة هنا لنحو ألف شخص. غالبية رواد المسجد من أصحاب الأصول التركية لكن مسلمين من العرب والأفارقة والبوسنيين يحضرون للصلاة هنا أيضا. خطبة الجمعة في المسجد باللغة العربية مصحوبة بترجمة للألمانية والتركية من خلال شاشتين مثبتتين على الجدران.

  • Mit Gras bewachsene Kuppel im Innenhof

    أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين

    قبة خضراء

    تطبيقا لقوانين البناء في برلين تمت زراعة سقف قبة المسجد في القبو الخلفي إذ تحتم القوانين وجود سقف مزروع في هذا الجزء من المبنى. وللمسجد قبة زجاجية في الجهة الأمامية.

    الكاتب: تيل شتريتسل/ماكس تساندر/ ابتسام فوزي


 

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