هل تصبح تونس حارس حدود الاتحاد الأوروبي؟

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رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقترب من إقناع الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار تونس لتجنب موجة هجرة وصفتها بغير المسبوقة، فهل تصبح تونس حارسا لحدود الاتحاد الأوروبي؟
قالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا بينما قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الضغوط الأوربية على تونس أوجدت "سياسات تخدم شبكات التهريب".
دانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا الظروف المروعة في التعامل مع اللاجئين وطالبت بوقف عمليات الصد وسوء المعاملة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بينما دانت محكمة أوروبية إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين.
وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الوضع في تونس "بالخطير للغاية". بوريل مضى إلى أبعد من ذلك محذرا من أنه "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي... نريد تجنب هذا الوضع".
أعلن مسؤولون تونسيون فقدان عشرات المهاجرين خلال يومين، بعد غرق عدة قوارب أمام سواحل البلاد، خلال محاولة الوصول للسواحل الأوروبية. يأتي ذلك فيما دعت فرنسا وإيطاليا لدعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة.
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