 هل تصبح تونس حارس حدود الاتحاد الأوروبي؟ | مسائية DW | DW | 30.03.2023

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مسائية DW

هل تصبح تونس حارس حدود الاتحاد الأوروبي؟

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقترب من إقناع الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار تونس لتجنب موجة هجرة وصفتها بغير المسبوقة، فهل تصبح تونس حارسا لحدود الاتحاد الأوروبي؟

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