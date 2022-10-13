هل تصبح تركيا منفذا للغاز الروسي إلى أوروبا؟

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على هامش قمة مؤتمر سيكا في أستانا، بوتين يلتقي أردوغان ويقترح عليه تحويل تركيا إلى مركز لتوزيع الغاز الروسي نحو أوروبا، في ظل صمت تام عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل مقترح بوتين قابل للتطبيق؟ وكيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبي منه
اقترح الرئيس الروسي بوتين على نظيره التركي أردوغان إمكانية قيام موسكو بتصدير مزيد من الغاز عبر تركيا وتحويلها إلى "مركز" إمداد جديد، في محاولة للحفاظ على نفوذ الطاقة الروسية في أوروبا. فكيف جاء رد الرئيس التركي؟
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عقوبات ثامنة على روسيا ردًا على ضم الأخيرة أراض أوكرانية بشكل غير قانوني لأراضيها. فماذا تتضمن الحزمة الجديدة؟
أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.
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