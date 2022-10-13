مسائية DW

هل تصبح تركيا منفذا للغاز الروسي إلى أوروبا؟

على هامش قمة مؤتمر سيكا في أستانا، بوتين يلتقي أردوغان ويقترح عليه تحويل تركيا إلى مركز لتوزيع الغاز الروسي نحو أوروبا، في ظل صمت تام عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل مقترح بوتين قابل للتطبيق؟ وكيف سيكون موقف الاتحاد الأوروبي منه