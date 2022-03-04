هل تصبح القاهرة مدينة دراجات؟

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نشطاء يدعون لاستخدام الدراجات الهوائية في القاهرة، حيث يمثل الازدحام وتلوث الهواء مشكلتين كبيرتين. يريدون المزيد من الدراجات في الشوارع وتحرير أنفسهم من القيود القديمة.
منظمة حقوقية مصرية شهيرة تعلن وقف أنشتطها. القرار ليس خاصاً بهذه المنظمة، فقانون جديد سيؤدي ـ وفق حقوقيين ـ إلى توقف ما تبقى من منظمات حقوقية مستقلة، ما يرفع مخاوف النشطاء على الوضع الحقوقي في مصر رغم كل تطمينات الدولة.
قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
بعد بضعة أيام من تحذيرات أمريكية لمصر بشأن استهداف النشطاء في مجال حقوق الإنسان، أفرجت القاهرة عن ستة نشطاء، بينهم إسراء عبدالفتاح وماهينور المصري. فمن هم الآخرون الذين تم الإفراج عنهم؟
طوابير طويلة ومتاجر خالية من البضاعة: فحتى بائعو الدراجات لم يتوقعوا هذا التهافت. فالدراجة الهوائية أصبحت وسيلة نقل الساعة ـ وفائزة في وقت الأزمة خلال وباء كورونا.
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