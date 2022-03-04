 هل تصبح القاهرة مدينة دراجات؟ | عالم السرعة | DW | 11.03.2022

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عالم السرعة

هل تصبح القاهرة مدينة دراجات؟

نشطاء يدعون لاستخدام الدراجات الهوائية في القاهرة، حيث يمثل الازدحام وتلوث الهواء مشكلتين كبيرتين. يريدون المزيد من الدراجات في الشوارع وتحرير أنفسهم من القيود القديمة.

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