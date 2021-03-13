 هل تشعر بالوحدة بسبب قيود كورونا؟ خالط الأغنام! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.03.2021

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منوعات

هل تشعر بالوحدة بسبب قيود كورونا؟ خالط الأغنام!

يعاني الكثيرون من الوحدة بسبب قيود كورونا في مختلف أنحاء العالم. وفي ألمانيا كثرت المبادرات لكسر العزلة دون الاحتكاك والتواصل مع البشر لتجنب انتقال العدوى. مزرعة ألمانية قدمت حلا "مثاليا" وهو الاحتكاك بالأغنام، كيف ذلك؟

Freiwilliges Ökologisches Jahr

تعرض مزرعة ألمانية على من يشعرون بأنهم محرومون من التواصل الإنساني بسبب قيود فيروس كورونا بديلا غير معتاد: فرصة العناق مع الأغنام.

مختارات

أدت أزمة كورونا الحالية إلى التزام العديدين بالحجر المنزلي لمدة طويلة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل نفسية للبعض وإحساس بالوحدة لدى البعض الأخر. فكيف أثر العزل على نجمة البوب الأمريكية مادونا؟

وقالت ليكسا فوس التي تدير برنامجا تعليميا في مزرعة بالقرب من هاتنغن في غرب ألمانيا لتشجيع الناس على الاقتراب من الحيوانات "لدينا أغنام رائعة هنا تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إلينا زائرون".

ومضت تقول "أسمح للناس بزيارة الأغنام بلا رقيب وقضاء وقت ممتع معها في الطبيعة وبعيدا عن أي كمامات أو تباعد اجتماعي".

ويتعين على الزائرين الاتفاق على موعد لكن بإمكانهم الاقتراب من الأغنام كثيفة الفرو كما يشاءون. والزيارات مجانية رغم أن المزرعة تطلب تبرعات من الزوار.

أغنام كبيرة وصغيرة في أحد المراعي في ديسبورغ الألمانية

ليكسا فوس: "لدينا أغنام رائعة هنا تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إلينا زائرون".

واستمتعت زائرة للمزرعة تدعى تيريزه بفيفر بلقائها مع الحيوانات. وقالت بفيفر عن تجربتها: "الآن يتجنب كل منا الاقتراب من الآخر. دائما هناك مسافة بيننا". وأضافت "للأمانة، دائما كنت أسير بجوار مزارع الأغنام وكانوا يجرون بعيدا. وهنا الأمر مختلف تماما. إنه رائع".

ص.ش/ أ.ح (رويترز)

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