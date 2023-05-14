هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن...

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من المعروف أن الأسماك غير قادرة على البكاء ولا يرف لها جفن ولا تتغير ملامحها مهما جرى. ولهذا السبب لا يهتم الناس عادة بطريقة التعامل مع هذه الحيوانات المائية. لكن الأبحاث العلمية الحديثة توصلت إلى نتائج جديدة تتعلق بحساسية السمك للألم.
على جنبات نهر إيفروس الواقع بين تركيا واليونان، تكون عادة نقطة انطلاق رحلات الموت إلى "الفردوس الأوروبي". ضحايا عمليات التهريب لا يمكن حصرهم في عدد محدد، فبينما ينجو البعض، يختفي آخرون أو تلفظهم مياه إيفروس.
تشير التقديرات إلى أن نحو مليون شخص في ألمانيا يحلمون أسلحة بشكل قانوني وأن هناك خمسة ملايين قطعة سلاح ناري، وعلى ضوء الأحداث المأساوية مؤخرا تعمل الحكومة الألمانية على تشديد قوانين حيازة الأسلحة، لكن هناك عقبات عدة.
تتوالى أخبار غرق المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط، لكن ماذا عن المفقودين هناك؟ كيف تتأقلم العائلات مع ذلك؟ فريق مهاجر نيوز تحدث مع أمهات تونسيات يبحثن بجهودهن الخاصة عن نهاية تعطيهن فرصة للحزن على أحبائهن المفقودين.
في قصة تشبه تفاصيلها أفلام المغامرات والخيال العلمي، زعم صياد أمريكي أنه نجا بأعجوبة بعد قيام حوت بابتلاعه حيا بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية. فكيف وصل الرجل إلى فم الحوت؟ ومن الشاهد على صدق القصة العجيبة؟
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