المستقبل الآن

هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن...

من المعروف أن الأسماك غير قادرة على البكاء ولا يرف لها جفن ولا تتغير ملامحها مهما جرى. ولهذا السبب لا يهتم الناس عادة بطريقة التعامل مع هذه الحيوانات المائية. لكن الأبحاث العلمية الحديثة توصلت إلى نتائج جديدة تتعلق بحساسية السمك للألم.