 هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن... | المستقبل الآن | DW | 14.05.2023

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المستقبل الآن

هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن...

من المعروف أن الأسماك غير قادرة على البكاء ولا يرف لها جفن ولا تتغير ملامحها مهما جرى. ولهذا السبب لا يهتم الناس عادة بطريقة التعامل مع هذه الحيوانات المائية. لكن الأبحاث العلمية الحديثة توصلت إلى نتائج جديدة تتعلق بحساسية السمك للألم.

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The TRUMPF laser is designed to divert lightning from thunderclouds in a targeted and controlled manner and thus prevent damage from uncontrolled lightning strikes.

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Bildnummer: 56101834 Datum: 02.06.2007 Copyright: imago/blickwinkel goldfisch, goldkarausche, schleierschwanz; veiltail (carassius auratus auratus), in der plastiktüte goldfish, common carp, fantail (carassius auratus auratus), in a plastic bag blws083158 kbdig 2007 quer tier tiere fisch fische knochenfisch knochenfische süsswasserfisch süsswasserfische karpfenfische kärpflinge freisteller freigestellt zierfisch zierfische aquarienfisch aquarienfische goldfische goldfischrasse goldfischrassen zuchtform querformat tüte tüten plastiktüte plastiktüten hilflosigkeit hilflos gefängnis gefängnisse gefangen gefangener gefangene gefangensein gefangenschaft eingesperrtsein eingesperrt eingesperrt sein gefangen sein goldfisch animal animals fish fishes teleosts teleost fish teleost fishes bony fish bony fishes fresh water fish fresh water fishes cut out cut outs cutout cutouts cutted out toy fish toy fishes ornamental fish aquarium fish aquarium fishes horizontal format bag bags plastic bag plastic bags helplessness helpless prison prisons jail jails caught prisoner prisoners convict convicts captive captives captivity being caught imprisoned arrested goldfish goldfishes 56101834 Date 02 06 2007 Copyright Imago Angle Gold fish Goldkarausche Veil tail Veil Tail Carassius auratus auratus in the Plastic bag Goldfish Common Carp Fantail Carassius auratus auratus in a Plastic Bag Kbdig 2007 horizontal Animal Animals Fish Fish Fish bones Fish bones Freshwater fish Freshwater fish Carp fish mosquito fish cut out optional Toy fish Freshwater Aquarium fish Aquarium fish Gold fish goldfish breed goldfish breeds Breeding form Landscape Bag Bags Plastic bag Plastic bags Helplessness helpless Prison Prisons caught Prisoners Prisoners Captivity locked up locked up be caught be Gold fish Animal Animals Fish Fishes teleost teleost Fish teleost Fishes Bony Fish Bony Fishes Fresh Water Fish Fresh Water Fishes Cut out Cut Outs Cutout Cutouts cutted out Toy Fish Toy Fishes ornamental Fish Aquarium Fish Aquarium Fishes horizontally Format Bag Bags Plastic Bag Plastic Bags helplessness Helpless Prison prisons Jail jails Caught Prisoner Prisoners Convict Captive captives Captivity Being Caught imprisoned Arrested Goldfish

كيف تنام الأسماك؟ 08.05.2023

A general image of the Indaver testing labo pictured during a press moment on the processing of waste containing PFAS chemicals in a rotary kiln, at the Indaver firm in Antwerp, Thursday 24 June 2021.BELGA PHOTO DAVID PINTENS

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28.08.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Boddin: Bei der Boddinobst GmbH & Co. KG hängen Äpfel der Sorte Elstar an den Bäumen. Die Ernte begann gut zwei Wochen früher als sonst. Die Obstbauern können mit einem Ertrag von rund 37 000 Tonnen rechnen, das liege im Mittel der vergangenen zehn Jahre. (zu Früher Start der Apfelernte - Früchte sind süß und aromatisch vom 28.08.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

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ARCHIV - Blaualgenteppiche schwimmen am 31.08.2013 im Strelasund vor Altefähr (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Rügen. Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Blaualgen - Cyanobakterien im Trink- und Badewasser vom 04.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

انتشار الطحالب في بحر البلطيق: هل نحتاج إلى مناطق محمية؟ 14.05.2023

Die Aufnahme von 1999 zeigt den Kopf eines Vipernfisches, den der Tübinger Biologe Hans-Joachim Wagner vor Hawaii in 500 Metern Tiefe gefangen hat (Handout). Wagner untersucht im Antomischen Institut der Universität Tübingen den Aufbau der Netzhaut und der Gehirne verschiedener Tiefseefische, um herauszufinden, wie diese an die besonderen Lebensbedingungen der Tiefsee angepasst sind. Seit vier Jahrzehnten forscht der Neurobiologe an Fischaugen, was ihn mindestens einmal jährlich weit hinaus in den Ozean führt, wo er sich zusammen mit Dutzenden anderer Wissenschaftler auf ein enges Forschungsschiff quetscht. Drei bis vier Wochen lang heißt es dann arbeiten rund um die Uhr. Foto: Norbert Försterling dpa/lsw (zu dpa/lsw-KORR: Biologe erforscht Drachenfische - Erkenntnisse auf Mensch übertragbar vom 17.10.2005) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/N.Försterling

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