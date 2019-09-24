 هل تسير برلين على خطى واشنطن في سياستها تجاه إيران؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.09.2019

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سياسة واقتصاد

هل تسير برلين على خطى واشنطن في سياستها تجاه إيران؟

بعد الولايات المتحدة تقوم ألمانيا أيضا بتحميل إيران مسؤولية الهجوم على منشآت النفط السعودية، وتعد الرياض "بتضامن غير محدود". هذا الموقف الألماني المتوافق مع الأمريكي انتهزته السعودية لتطالب بوضع "حد لسلوك إيران".

US Präsident Donald Trump (AFP/B. Smialowski)

مبدئيا تتبنى الحكومة الألمانية موقفا منتقدا تجاه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضيتي الحرب والسلام. في السنة الماضية أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران؛ الاتفاق الذي بذلت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا جهودا كبير من أجل التوصل إليه والحفاظ عليه. وبعد الهجوم بطائرتين مسيرتين على منشآت نفطية سعودية في الـ 14 من أيلول/ سبتمبر الجاري واتهام الولايات المتحدة لإيران مباشرة، بدا وكأن الوضع يتأزم بشكل خطير.

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وحتى السعودية لم تشأ في البداية اتخاذ موقف حاسم في قضية توجيه الاتهام، وفي الأثناء تقف الرياض على خط واشنطن. أما إيران فقد نفت تورطها أو أي مسؤولية لها عن الهجوم.

بعد مرور عشرة أيام على الهجوم انضمت ألمانيا مع فرنسا وبريطانيا إلى الموقف الأمريكي وألقت باللوم على ايران، إذ جاء في بيان مشترك للدول الثلاث "بالنسبة إلينا واضح أن إيران تتحمل المسؤولية عن هذا الهجوم. ليس هناك تفسير مقبول آخر". لكن على ماذا يعتمد هذا الاتهام؟ هذا ما لا تكشف عنه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. في المقابل ترى طهران أن الاتهام الأوروبي "لا أساس له" على غرار الموقف الأمريكي. ورئيس الأركان الإيراني محمد البكري، يقول حذر كل جهة تعتزم مهاجمة بلاده بأنها ستُهزم، وأضاف أن بلاده ليس لديها موقف عدائي تجاه السعودية.

Saudi-Arabien Drohnenangriffe (Reuters)

منشأة نفطية تحترق في شرق السعودية

هل الجيش الألماني مطلوب قريبا؟

لا يقتصر موقف الحكومات الأوروبية الثلاث على توجيه الاتهام لإيران، إذ أنها وعدت السعودية "بتضامن غير محدود"، والتي بدورها انتهزت فورا هذا الإعلان بتوجيه نداء للمجتمع الدولي تدعو فيه إلى "وضع حد" للسلوك العنيف لإيران، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وهنا يظهر الموقف الخطير الذي تورطت فيه ألمانيا بهذا الوعد، كما تقول يانا بوغلرين من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية في برلين، والتي تعتقد أنه "لا يوجد بعد وعي لتبعات هذا الموقف"، وتضيف في حديث مع دويتشه فيله، "مثلا عندما يبدأ الأمريكيون في ممارسة الضغط على ألمانيا والحلفاء ربما يكون ذلك للالتزام عسكريا أيضا".

وهذه الرغبة قد تتلقاها وزيرة الدفاع الألمانية التي أشارت خلال زيارتها الأولى إلى الولايات المتحدة إلى استعداد ألمانيا للدخول في التزام عسكري في مضيق هرمز. وقالت الوزيرة بأن الجيش الألماني لن يكون جزء من مهمة تقودها الولايات المتحدة في إطار "الضغط الأقصى"، موضحة أن الجيش الألماني سيتعاون ضمن مهمة أوروبية. وأوضحت الوزيرة الألمانية بعد محادثات مع نظيرها الأمريكي مارك إيسبر أن لديها الانطباع بأن الولايات المتحدة تريد تفادي "تقديم ذريعة للجانب الخصم للحديث عن تصعيد".

مصالح ألمانية متناقضة

حتى لو أن واشنطن لا تطالب برلين بالتزام عسكري واضح، فإن يانا بوغلرين، ترى ألمانيا في موقف حرج، لأن "لها مصالح في المنطقة لا يمكن تحقيق انسجام بينها: الحفاظ على الصفقة (الاتفاق النووي) مع إيران تم الإعلان عنها كهدف ألماني أعلى تجاه ايران، وفي الجانب الآخر مساندة العربية السعودية كشريك تقليدي يراد دعمه لتحقيق التوازن مع إيران".

Straße von Hormus Helikopter US-Navy MH-60S Seahawk (picture-alliance/Zuma/U.S. Navy)

انتشار وحدات عسكرية أمريكية في مضيق هرمز

وحسب تفسير وزيرة الدفاع الألمانية فإن ألمانيا ترى مهمتها "في الحفاظ على التواصل الدبلوماسي مع ايران". وهذا التواصل قد يحدث أيضا بين الخصمين الولايات المتحدة وايران على أعلى مستوى. والرئيس ترامب لم يشأ رغم التوترات استبعاد عقد لقاء مباشر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة. وقال ترامب بأن هذا اللقاء غير مبرمج، "لكنني لا أستبعد أبدا شيئا". وأكد ترامب أنه ليس في حاجة إلى وسيط، ورفض بذلك مبادرة من الرئيس ماكرون. لكن إذا أراد الإيرانيون التحدث، "فإنهم يعرفون بمن يمكنهم الاتصال".

وحتى لو أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في ذلك، فإن يانا بوغلرين ترى دور ألمانيا، لاسيما بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا، في التوسط بين الولايات المتحدة وايران، وتقول لـ DW "أعتقد أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي في موقف جيد، لأنها لا تتبع مثل الولايات المتحدة استراتيجية الضغط الأقصى، لكن بإمكانها لعب دور وسيط موثوق به يعمل من أجل تحقيق التوازن".

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

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  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

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  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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