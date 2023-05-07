 هل تسرّع الحرب التحول الطاقي؟ | صنع في ألمانيا | DW | 10.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

هل تسرّع الحرب التحول الطاقي؟

بعد عام على حرب أوكرانيا ، يعتقد المحللون أن غزو بوتين ربما قد سرّع انتقال الطاقة في أوروبا. ولكن هل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما التبعات؟

المزيد من المركز الإعلامي

أوكرانيا لا تزال تسيطر على مساحات من باخموت وقواتها تقول إنها لن تستسلم. روسيا منقسمة بسبب هذه المدينة وخسائرها.

أجزاء من باخموت لا زالت تحت سيطرة أوكرانيا، رغم الخسائر البشرية الهائلة 07.05.2023

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية، بوتين يتهم الغرب ويتفادى الحديث عن الخسائر، ما الجديد في احتفالات هذا العام؟

خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟ 09.05.2023

مصانع للأخبار الزائفة تابعة للاستخبارات الروسية، كيف يتم إدارتها لخداع الرأي العام الدولي؟

كيف تخوض روسيا حرب المعلومات؟ 02.05.2023

تنتظر أوكرانيا والعالم الغربي منذ شهور أن تبدأ أوكرانيا هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية الراسخة في الجزء الشرقي من البلا

أوكرانيا تستعد للهجوم ضد القوات الروسية 28.04.2023

المزيد صنع في ألمانيا

Made Floating

توربينات رياح عائمة لتوليد الطاقة 10.05.2023

النفايات البلاستيكية في إندونيسيا

النفايات البلاستيكية في إندونيسيا 10.05.2023

كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟

كم يكلف الذكاء الاصطناعي؟ 10.05.2023

تايوان: قوة الرقائق العظمى

تايوان: قوة الرقائق العظمى 10.05.2023

اقرأ أيضا

Russian President Vladimir Putin delivers his speech during the Victory Day military parade marking the 78th anniversary of the end of World War II in Red square in Moscow, Russia, Monday, May 9, 2022. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

في ذكرى "يوم النصر" ـ بوتين يهاجم الغرب ويواصل قصف أوكرانيا 09.05.2023

احتشد الجنود والدبابات في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو من أجل عرض عسكري، إذ أحيت روسيا ذكرى الانتصار على النازيين، فيما شنت هجمات جديدة على أوكرانيا. والرئيس الروسي يهاجم الغرب ويتهمه بشن حرب ضد بلاده.

10.3.2023, Peking, China, Wang Yi, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission, Ali Shamkhani, the secretary of Iran’s Supreme National Security Council, and Minister of State and national security adviser of Saudi Arabia Musaad bin Mohammed Al Aiban pose for pictures during a meeting in Beijing, China March 10, 2023. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

تحليل: عندما يتحول غزو روسيا لأوكرانيا لاستياء عربي من أمريكا 08.05.2023

كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.

TOPSHOT - A Ukrainian serviceman fires a rocket launcher during a military training exercise in the Kharkiv region on May 1, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد.. ما نقاط قوة وضعف طرفي الحرب؟ 03.05.2023

تستعد روسيا لمواجهة هجوم أوكراني مضاد وشيك، وقامت بالفعل ببناء مئات الكيلومترات من التحصينات. ماذا ينتظر الجيش الأوكراني عند شروعه في تحرير أراضيه المحتلة؟ وما هي نقاط ضعف ونقاط قوة قوات طرفي الحرب؟

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD, hinten M) beobachtet ukrainische Soldaten, die an einer Panzerkanone arbeiten. Am Bundeswehrstandort Klietz im Norden Sachsen-Anhalts werden die Soldaten aus der Ukraine befähigt, Leopard 1 A5 Kampfpanzer zu nutzen und instand zu setzen. Dazu sind deutsche und dänische Ausbilder im Einsatz, unterstützt durch Techniker der Industrie. +++ dpa-Bildfunk +++

وزير الدفاع الألماني: سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرقت الحرب 05.05.2023

خلال زيارته موقع تدريب جنود أوكرانيين بألمانيا مع نظيره الدنماركي، أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن برلين ستستمر بدعم كييف مهما طال أمد الحرب. ودربت ألمانيا أكثر من 3 آلاف جندي أوكرانيا حتى الآن.