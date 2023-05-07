هل تسرّع الحرب التحول الطاقي؟

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بعد عام على حرب أوكرانيا ، يعتقد المحللون أن غزو بوتين ربما قد سرّع انتقال الطاقة في أوروبا. ولكن هل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما التبعات؟
احتشد الجنود والدبابات في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو من أجل عرض عسكري، إذ أحيت روسيا ذكرى الانتصار على النازيين، فيما شنت هجمات جديدة على أوكرانيا. والرئيس الروسي يهاجم الغرب ويتهمه بشن حرب ضد بلاده.
كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.
تستعد روسيا لمواجهة هجوم أوكراني مضاد وشيك، وقامت بالفعل ببناء مئات الكيلومترات من التحصينات. ماذا ينتظر الجيش الأوكراني عند شروعه في تحرير أراضيه المحتلة؟ وما هي نقاط ضعف ونقاط قوة قوات طرفي الحرب؟
خلال زيارته موقع تدريب جنود أوكرانيين بألمانيا مع نظيره الدنماركي، أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن برلين ستستمر بدعم كييف مهما طال أمد الحرب. ودربت ألمانيا أكثر من 3 آلاف جندي أوكرانيا حتى الآن.
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