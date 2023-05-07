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هل تسرّع الحرب التحول الطاقي؟

بعد عام على حرب أوكرانيا ، يعتقد المحللون أن غزو بوتين ربما قد سرّع انتقال الطاقة في أوروبا. ولكن هل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما التبعات؟