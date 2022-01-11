 هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟ | مسائية DW | DW | 27.01.2022

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مسائية DW

هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟

مع استمرار مسلسل التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية.. مخاوف غربية من تداعيات على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وواشنطن تتحرك لإيجاد بدائل.. ماذا وراء التحرك الأمريكي؟ وهل البدائل في دول الخليج خاصة قطر؟

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