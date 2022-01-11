هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟

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مع استمرار مسلسل التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية.. مخاوف غربية من تداعيات على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وواشنطن تتحرك لإيجاد بدائل.. ماذا وراء التحرك الأمريكي؟ وهل البدائل في دول الخليج خاصة قطر؟
هناك تطلع أن تلعب ألمانيا دورا محوريا في الأزمة الأوكرانية لأسباب عديدة بينها علاقاتها مع روسيا. لكن لا يزال الجدل محتدما في برلين حول الموقف والتموضع الصحيح لألمانيا في هذه الأزمة.
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
يتخوف الغرب من أن يصل الخلاف بين موسكو وكييف إلى غزو روسي لأوكرانيا. وخلال لقاء مع نظيرها الأمريكي ببرلين حضت وزيرة خارجية ألمانيا روسيا على تخفيف حدة التصعيد، بينما توعد بلينكن بالرد على أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية.
اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا بخلق ذريعة للقيام باجتياح محتمل لأوكرانيا، في أحدث تصعيد للتوترات بين القوتين العظميين، مشيرة إلى ورود معلومات تشير إلى تحركات روسية، وتطالب دول أوروبية بتشديد العقوبات على روسيا.
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