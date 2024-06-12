هل تستعر حرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي؟

ارتفعت أصوات مؤثرة في ألمانيا للاعتراض على تهديد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الصينة. فما موقف الدول الأوروبية الأخرى؟ وهل هناك مخاوف جدية من حرب تجارية بين أوروبا والعملاق الصيني؟

هددت بروكسل الأربعاء (12 حزيران/يونيو 2024) بأنها سترفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.

وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفاً من رد انتقامي. من جهتها، دفعت فرنسا وإسبانيا نحو اتخاذ إجراءات مستهدِفة ومتناسبة.

الصين تنتقد التهديد الأوروبي

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا الامر كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".

وقال المتحدث الصيني: "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد... في نهاية المطاف، سيلحق هذا ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".

وحذّرت الصين من أنها "ستتخذ كل الإجراءات للدفاع بقوة عن حقوقها المشروعة".

وحتى الآن، كانت المركبات المصنّعة في المصانع الصينية تخضع لضريبة نسبتها 10 % في الاتحاد الأوروبي. وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4 % على شركة "بي واي دبليو" الصينية و20 % على شركة "جيلي" و38,1 % على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.

وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الأخرى، ستطبق رسوم يبلغ متوسطها 21 %. وسيختلف مقدارها بحسب مستويات الدعم العام التي تم تلقيها.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إبلاغ هذه التعرفات الأولية لمختلف الشركات المعنية والسلطات الصينية "لدرس سبل حل المشكلات التي حُدِّدت".

وأضافت "إذا لم تسفر المحادثات مع السلطات الصينية عن حل فعال، سيبدأ تطبيق هذه الرسوم التعويضية الأولية اعتبارا من 4 تموز/يوليو" لكن "لن تُحصَّل إلا إذا إلا فرضت رسوم نهائية". وسيكون أمام بروكسل أربعة أشهر بعد فرض الرسوم الأولية لفرض رسوم نهائية، ما يفتح نافذة للحوار حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

صورة من: Saul Loeb/AFP/Getty Images

على خطى الولايات المتحدة

وتخشى أوروبا التي تعد مهدا لماركات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

يعد هذا الخلاف جزءاً من سياق أوسع من التوترات التجارية بين الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعملاق الآسيوي المتهم أيضا بتشويه المنافسة في قطاعات أخرى مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية وحتى البطاريات.

وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 14 أيار/مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 %، مقارنة بـ25% في السابق، ما حول السوق الأميركية إلى حصن تهيمن عليه شركة "تسلا" الوطنية.

وبعد أسبوع، أعلنت أورسولا فون دير لايين أن الرد الأوروبي سيكون "أكثر استهدافاً" عبر فرض ضريبة تتوافق "مع مستوى الضرر" الذي لحق به، بما يكفي لإبطاء واردات السيارات الكهربائية الصينية بدون حظرها تماما.

وبالتالي، يأمل الاتحاد الأوروبي في حماية القطاع الذي يوظف 14,6 مليون شخص في التكتل مع تجنب صراع واسع النطاق مع شريكه الاقتصادي الثاني بعد الولايات المتحدة.

وفي كانون الثاني/يناير، ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا الكونياك.

استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.

وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 % من سوق السيارات الكهربائية في نهاية 2021 إلى قرابة 8 % نهاية العام 2023، وفقا لمعهد جاتو.

واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.

بي واي دي تغزو سوق السيارات الكهربائية في أوروبا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أي تأثيرات على ألمانيا؟

وينتشر القلق بين شركات صناعة السيارات الألمانية أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن التي تحقق ما يصل إلى 40 % من مبيعاتها العالمية في الصين.

وقالت رئيسة اتحاد مصنعي السيارات الألماني "في دي آي" (VDA) هيلدغارد مولر: "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصاً".

واعتبرت هذه الرسوم عائقاً أمام التعاون العالمي، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تنامي خطر النزاعات التجارية العالمية، وقالت مولر اليوم الأربعاء: "الحقيقة أيضاً هي أن الرسوم التعويضية على سيارات الركاب الكهربائية المستوردة من الصين ليست مناسبة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية".

ومن جانبه، حذّر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الأربعاء من "حرب تجارية" مع بكين.

وأعرب فيسينغ عبر منصة "إكس" عن أسفه لأن هذه الضرائب "تضر بالشركات الألمانية ومنتجاتها الممتازة". وأضاف "من خلال المنافسة المتزايدة والأسواق المفتوحة وظروف أفضل للتأسيس في الاتحاد الأوروبي، تصبح المركبات أرخص، وليس من خلال حرب تجارية وتقسيم السوق".

وبدورها، حذرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصاعد النزاعات التجارية.

خ.س/ص.ش (أ ف ب ، د ب أ)