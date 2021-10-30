هل تستطيع الحيوانات الحساب؟

باحثون ألمان يستنسخون جيلاً من خنازير لعمليات زرع قلب للبشر

رغم الجدل المثار حول مشروعه يعمل فريق من العلماء الألمان على استنساخ خنازير معدلة وراثياً لتصبح متبرعة بقلوبها للبشر، ومن المؤمل ولادة الجيل الأول منها هذا العام.