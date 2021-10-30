 هل تستطيع الحيوانات الحساب؟ | المستقبل الآن | DW | 06.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

هل تستطيع الحيوانات الحساب؟

غالباً ما تدهشنا الحيوانات بذكائها وقدرتها على التعلم. ولكن، هل تفكر بشكل منطقي أيضاً؟ وهل هي قادرة على القيام بعمليات حسابية؟

مشاهدة الفيديو 04:33

المزيد من المركز الإعلامي

غادر السفير السعودي العاصمة اللبنانية بعد استدعائه يوم أمس للتشاور، كما طلبت الرياض مغادرة سفير لبنان لديها

السفير السعودي يغادر العاصمة اللبنانية والرياض تطلب مغادرة سفير لبنان لديها 30.10.2021

Mitglieder des Vereins für Höhlenkunde arbeiten zur Vorbereitung in der Schellenberger Eishöhle. Die Eishöhle bei Berchtesgaden wird ab 29.06.2019 wieder für Führungen geöffnet.

أكبر كهف جليدي في العالم 30.01.2022

TOPSHOT - This aerial photograph taken on December 22, 2021 shows the erupting Piton de la Fournaise volcano on the French Indian Ocean island of Reunion. - The Piton de la Fournaise, the volcano of Reunion, erupted for the second time of the year on December 22 at 3:30 am (12:30 am in Paris), indicates the volcanological observatory. At least three eruptive cracks have opened on the southern flank of the volcano in the enclosure (the central caldera of the volcano), volcanologists have noted. The eruption takes place in a totally uninhabited area. (Photo by Richard BOUHET / AFP) (Photo by RICHARD BOUHET/AFP via Getty Images)

الجليد القطبي والحمم البركانية 30.01.2022

In this photo provided by @alexis.rosenfeld, researchers for the French National Centre for Scientific Research study corals in the waters off the coast of Tahiti of the French Polynesia in December 2021. Deep in the South Pacific, scientists have explored a rare stretch of pristine corals shaped like roses off the coast of Tahiti. The reef is thought to be one of the largest found at such depths and seems untouched by climate change or human activities. (Alexis Rosenfeld/@alexis.rosenfeld via AP)

الشعاب المرجانية تواجه مخاطر 30.01.2022

المزيد المستقبل الآن

Quallen Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx vom 6. November 2021

أي الحيوانات يعمر أكثر؟ 06.02.2022

Dez. 2021, Colorized scanning electron micrograph of a cell (blue) infected with a variant strain of SARS-CoV-2 virus particles (UK B.1.1.7 purple), isolated from a patient sample. Image captured at the NIAID Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland.

سلالة كورونا 06.02.2022

MOSCOW, RUSSIA NOVEMBER 12, 2020: A lab technician at Gavrilov Blood Centre of Moscows Health Department where recovered COVID-19 patients donate convalescent plasma. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EDF79

الآثار الجانبية لكورونا 06.02.2022

Symbolbild Coronavirus Pandemie Illustration

المستقبل الآن - من أين انتشر فيروس كورونا؟ 06.02.2022

اقرأ أيضا

ANKARA, TURKIYE - FEBRUARY 3: Turkish President Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine Erdogan are seen ahead of their departure from Esenboga Airport to Ukraine's capital Kiev, in Ankara, Turkiye on February 3, 2022. Emin Sansar / Anadolu Agency

تحقيقات واعتقالات لأشخاص وجهوا "إهانات" لأردوغان بعد إصابته بكورونا 06.02.2022

توعد وزير الرياضة التركي أحد السباحين الأولمبيين بعواقب، بعدما تمنى مع آخرين وفاة أردوغان بكوفيد 19، بحسب صحيفة صباح. ويجرى التحقيق بشأن عشرات الحسابات بسبب تعليقات مسيئة حول إصابة الرئيس وزوجته أمينة بفيروس كورونا.

باحثون ألمان يستنسخون جيلاً من خنازير لعمليات زرع قلب للبشر

باحثون ألمان يستنسخون جيلاً من خنازير لعمليات زرع قلب للبشر 03.02.2022

رغم الجدل المثار حول مشروعه يعمل فريق من العلماء الألمان على استنساخ خنازير معدلة وراثياً لتصبح متبرعة بقلوبها للبشر، ومن المؤمل ولادة الجيل الأول منها هذا العام.

JEDDAH - SAUDI ARABIA - JULY 23 : Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman al-Saud (L) shake hands as they pose for a photo before their meeting in Jeddah, Saudi Arabia on July 23, 2017. Kayhan Ozer / Anadolu Agency

أردوغان يغازل السعودية ـ أولوية المصالح على الإيديولوجيا 20.01.2022

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي في سعي لمصالحة خصومه في الخليج على خلفية حسابات داخلية وأخرى إقليمية. فهل تنجح أنقرة في فتح صفحة علاقات جديدة مع منافسيها الإقليميين؟

Monkeys eat a variety of fruits and vegetables served during the Monkey Buffet Festival at the Phra Prang Sam Yod temple in the city of Lopburi, North of Bangkok, Thailand, 29 November 2020. (Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

قرود تغزو المنازل في جزيرة بالي بحثا عن الطعام 06.09.2021

انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟