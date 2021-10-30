هل تستطيع الحيوانات الحساب؟

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غالباً ما تدهشنا الحيوانات بذكائها وقدرتها على التعلم. ولكن، هل تفكر بشكل منطقي أيضاً؟
وهل هي قادرة على القيام بعمليات حسابية؟
توعد وزير الرياضة التركي أحد السباحين الأولمبيين بعواقب، بعدما تمنى مع آخرين وفاة أردوغان بكوفيد 19، بحسب صحيفة صباح. ويجرى التحقيق بشأن عشرات الحسابات بسبب تعليقات مسيئة حول إصابة الرئيس وزوجته أمينة بفيروس كورونا.
رغم الجدل المثار حول مشروعه يعمل فريق من العلماء الألمان على استنساخ خنازير معدلة وراثياً لتصبح متبرعة بقلوبها للبشر، ومن المؤمل ولادة الجيل الأول منها هذا العام.
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بأول زيارة للسعودية منذ مقتل جمال خاشقجي في سعي لمصالحة خصومه في الخليج على خلفية حسابات داخلية وأخرى إقليمية. فهل تنجح أنقرة في فتح صفحة علاقات جديدة مع منافسيها الإقليميين؟
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
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