 هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟ | مسائية DW | DW | 01.06.2023

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مسائية DW

هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟

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