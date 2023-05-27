هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟

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موسكو تتهم وكالة الأمن القومي الأمريكية باختراق هواتف آبل للآلاف من المستخدمين في روسيا ودول أخرى وتتحدث عن مؤامرة للتجسس.. ماذا وراء هذه الاتهامات؟
طرح رئيس البرلمان الروسي مقترحا يقضي بحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد مذكرة الاعتقال في حق بوتين. وأضاف أن أمريكا سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة وأنه يتعين على روسيا أن تحذو حذوها.
تداعيات تعرض شركة "كاسيا" الأمريكية لهجوم إلكتروني امتدت لتشمل شركة ألمانية تأثرت بالهجوم أيضا. وكان الرئيس بايدن قد أمر باجراء تحقيقات، فيما نسبت الشرطة الفيدرالية الأمريكية هذه الهجمات إلى قراصنة على الأراضي الروسية.
تؤثر أجهزة المخابرات على الحكومات وتتجسس على الدول دون مراعاة القانون. إنها تتصرف بشكل سري يصعب اكتشافه. فهل أصبحت هذه الأجهزة القوى العظمى الجديدة؟
التكرار والاهتمام الأمريكي بشأن هجوم روسي "وشيك" على أوكرانيا يثيران تساؤلات عن غاية واشنطن من نشر معلومات "سرية" حول روسيا. ويرى خبراء أن واشنطن تتبع "استراتيجية مكبر الصوت" و"الشفافية" كأدوات جديدة في "حربها" مع موسكو.
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