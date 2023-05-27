هل تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هواتف آبل للتجسس؟

"الشفافية" و"استراتيجية مكبر الصوت"- سلاحا أمريكا ضد روسيا!

التكرار والاهتمام الأمريكي بشأن هجوم روسي "وشيك" على أوكرانيا يثيران تساؤلات عن غاية واشنطن من نشر معلومات "سرية" حول روسيا. ويرى خبراء أن واشنطن تتبع "استراتيجية مكبر الصوت" و"الشفافية" كأدوات جديدة في "حربها" مع موسكو.