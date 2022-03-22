هل تستخدم الجزائر "سلاح الغاز" ضد إسبانيا؟

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الجزائر تحذر إسبانيا من إعادة تصدير الغاز للمغرب وإسبانيا تؤكد أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب ليس مستوردا من الجزائر، فهل تدخل العلاقات الإسبانية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر وأي انعكاس لذلك على ملف الصحراء الغربية؟
أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر، التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا ما أعادت تصدير الغاز المستورد منها إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث.
رغم أن الجزائر لا تعتبر نفسها طرفا في النزاع على الصحراء الغربية، فقد استدعت سفيرها من مدريد بعد تأييد الأخيرة لموقف الرباط، غير أن الرئيس الجزائري خفف من حدة لهجة بلاده واستبعد استعمال سلاح الغاز ضد إسبانيا.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، يدور الحديث عن الجزائر. فهل تستطيع الجزائر تعويض أوروبا وإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي؟ وهل زيادة كميات الغاز المستوردة من بلدان أخرى تحل المشكلة؟
في رد على موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من قضية الصحراء الغربية، أعلنت الجزائر وقف كافة رحلات إعادة ترحيل مواطنيها من المهاجرين في إسبانيا. كان سانشيز قد أيد موقف حكومة الرباط مما أثار نقمة البرلمان الإسباني.
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