 هل تستخدم الجزائر ″سلاح الغاز″ ضد إسبانيا؟ | مسائية DW | DW | 28.04.2022

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مسائية DW

هل تستخدم الجزائر "سلاح الغاز" ضد إسبانيا؟

الجزائر تحذر إسبانيا من إعادة تصدير الغاز للمغرب وإسبانيا تؤكد أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب ليس مستوردا من الجزائر، فهل تدخل العلاقات الإسبانية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر وأي انعكاس لذلك على ملف الصحراء الغربية؟

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