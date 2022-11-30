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هل تستحوذ أوروبا على غاز آسيا

منذ بدء الحرب على أوكرانيا تشتري أوروبا المزيد من الغاز المسال الطبيعي من السوق العالمية، ما يرفع السعر. من جهتها، لا تستطيع البلدان الأفقر في آسيا مواكبة ذلك. فالشركات الصناعية والمستهلكون هناك يعانون الآن من نقص الكهرباء والغاز.