 هل تستحق مانشستر عناء السفر؟ | يوروماكس | DW | 11.06.2023

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يوروماكس

هل تستحق مانشستر عناء السفر؟

فوجئ كثيرون بأن مدينة مانشستر الصناعية السابقة أصبحت فجأة وجهة سفر رئيسية. فما الذي يجعل المدينة الواقعة في شمال إنجلترا مميزة للغاية؟ وهل حقا تستحق عناء السفر؟

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