هل تستحق مانشستر عناء السفر؟

موقع جذاب للسياح .. جدار طائر النورس يختفي من مدينة بريطانية

تعتبر رسومات فنان الغرافيتي، بانكسي، في بلدة لويستوفت في شرق إنجلترا نقطة جذب سياحي. السبب هو طائر النورس كبير الحجم على جدار المنزل. لكن هذا العمل الفني الرائع اختفى بين عشيه وضحاها. فماذا حدث؟