هل تستحق مانشستر عناء السفر؟

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فوجئ كثيرون بأن مدينة مانشستر الصناعية السابقة أصبحت فجأة وجهة سفر رئيسية. فما الذي يجعل المدينة الواقعة في شمال إنجلترا مميزة للغاية؟ وهل حقا تستحق عناء السفر؟
سجل الألماني إلكاي غوندوغان رقما قياسيا في نهائي بطولة كأس إنجلترا، فمنح فريقه اللقب ليواصل أشبال المدرب غواريولا الحلم بتحقيق الثلاثية هذا الموسم.
تعتبر رسومات فنان الغرافيتي، بانكسي، في بلدة لويستوفت في شرق إنجلترا نقطة جذب سياحي. السبب هو طائر النورس كبير الحجم على جدار المنزل. لكن هذا العمل الفني الرائع اختفى بين عشيه وضحاها. فماذا حدث؟
ضرب مانشستر سيتي الإنجليزي موعدا مع ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ، في إياب دور الثمانية. كما بلغ إنتر الإيطالي الدور نفسه على حساب بنفيكا البرتغالي.
يغيب الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاصابته في ركبته.
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