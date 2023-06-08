هل تساعد الصين روسيا من "تحت الطاولة"؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تقرير استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الصين ساعدت روسيا في التغلب على العقوبات الغربية من خلال تتبع آلياتِ دعم مختلفة. و يشير التقرير أيضا إلى دعم صيني بمعدات ووقطع غيار عسكرية خلال الحرب في أوكرانيا. هل تدعم الصين روسيا من "تحت الطاولة" فعلا؟
في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل بانتقادات شديدة، بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو.
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للاعتراض على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة لإرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا، لمدة 9 أشهر.
تشهد أوروبا جدلا محتدا حول القيادة الأمريكية للمعسكر الغربي وللنظام العالمي بشكل عام، وهناك إقرار بين النخبة الأوروبية بأهمية القيادة الأمريكية، غير أن هذه القيادة تواجه عدة مطبات وفق المؤرخ الاسكتلاندي نيال فيرغسون.
أعلنت الصين والسعودية خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر 2023 عن صفقات بمليارات الدولارات في مؤشر على مزيد من التقارب بين البلدين. غير أن ذلك يثير قلق واشنطن التي تعد أقرب حلفاء الرياض في الشرق الأوسط.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول