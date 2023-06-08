 هل تساعد الصين روسيا من "تحت الطاولة"؟ | مسائية DW | DW | 28.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

هل تساعد الصين روسيا من "تحت الطاولة"؟

تقرير استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الصين ساعدت روسيا في التغلب على العقوبات الغربية من خلال تتبع آلياتِ دعم مختلفة. و يشير التقرير أيضا إلى دعم صيني بمعدات ووقطع غيار عسكرية خلال الحرب في أوكرانيا. هل تدعم الصين روسيا من "تحت الطاولة" فعلا؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟

مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟ 08.06.2023

مسائيةDW: الغرب وروسيا...مواجهة لا بد منها؟

مسائيةDW: الغرب وروسيا..."مواجهة" لا بد منها؟ 18.05.2023

ثاني أيام زيارة الرئيس الصيني شي لروسيا وإعلان حقبة جديدة للعلاقات بين البلدين

الرئيسان الروسي والصيني يعلنان حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين 21.03.2023

ماكرون في بكين.. هل ينجح في إحداث تقارب بين الصين والغرب؟

ماكرون في بكين.. هل ينجح في إحداث تقارب بين الصين والغرب؟ 05.04.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

الغرب أم الصين وروسيا...إلى أين تتجه النيجر بعد الانقلاب؟

الغرب أم الصين وروسيا...إلى أين تتجه النيجر بعد الانقلاب؟ 28.07.2023

مسائية DW: شويغو في ضيافة كيم، هل تشتري روسيا أسلحة من بيونغ يانغ؟

مسائية DW: شويغو في ضيافة كيم، هل تشتري روسيا أسلحة من بيونغ يانغ؟ 28.07.2023

مسائية DW: بعد انقلاب النيجر، أي مصير ينتظر منطقة الساحل؟

مسائية DW: بعد انقلاب النيجر، أي مصير ينتظر منطقة الساحل؟ 28.07.2023

مسائيةDW : قمة روسيا وإفريقيا، ماذا وراء وعود موسكو السخية؟

مسائيةDW : قمة روسيا وإفريقيا، ماذا وراء وعود موسكو السخية؟ 28.07.2023

المزيد مسائية DW

مسائية DW: أردوغان يستقبل عباس وهنية في أنقرة.. أهداف اللقاء الثلاثي؟

مسائية DW: أردوغان يستقبل عباس وهنية في أنقرة.. أهداف اللقاء الثلاثي؟ 27.07.2023

مسائية DW # محاولة انقلاب في النيجر... الأسباب والتداعيات؟

مسائية DW # محاولة انقلاب في النيجر... الأسباب والتداعيات؟ 27.07.2023

مهمة تفريغ الناقلة النفطية صافر، أي مخاوف ومحاذير؟

مهمة تفريغ الناقلة النفطية "صافر"، أي مخاوف ومحاذير؟ 26.07.2023

مشروع تصدير النفط العراقي عبر العقبة، لعبة سياسية أم فائدة اقتصادية ؟

مشروع تصدير النفط العراقي عبر العقبة، لعبة سياسية أم فائدة اقتصادية ؟ 26.07.2023

اقرأ أيضا

Cargo ship Despina V, carrying Ukrainian grain, is seen in the Black Sea off Kilyos near Istanbul, Turkey November 2, 2022. REUTERS/Umit Bektas

روسيا تحذر من تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون موافقتها 18.07.2023

في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل بانتقادات شديدة، بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين الدول المشاركة الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو.

July 4, 2021: Aleppo, Syria, 04 July 2021. Aid is delivered to displaced civilians in a camp in Darat Izza, northwest of Aleppo. Currently humanitarian aid reaches the rebel-held area in northwest Syria through the Bab Al-Hawa border crossing, which the UN Security Council approved in 2014, three years after the start of the Syrian conflict. The UN is due to hold a vote on July 10 to discuss the renewal of the authorisation for aid to transit through the crossing. Local and international humanitarian organisations have highlighted that the crossing is the only lifeline for northwest Syria and warned of a major humanitarian catastrophe for the people living in the region, especially for those displaced, if the border was shut (Credit Image: Â© Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Wire

الفيتو الروسي يعرقل تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا 11.07.2023

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للاعتراض على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة لإرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا، لمدة 9 أشهر.

19/05/2023**Italian Prime Minister Giorgia Meloni, European Council President Charles Michel, French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Rishi Sunak, German Chancellor Olaf Scholz, European Commission President Ursula von der Leyen, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, US President Joe Biden and Japan’s Prime Minister Fumio Kishida walk out of the Peace Memorial Museum to a flower wreath laying ceremony in the Peace Memorial Park as part of the G7 Hiroshima Summit in Hiroshima, Japan, 19 May 2023. The G7 Hiroshima Summit will be held from 19 to 21 May 2023. FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS

مؤرخ اسكتلندي: قيادة أمريكا لحلفائها في مهب الريح! 20.06.2023

تشهد أوروبا جدلا محتدا حول القيادة الأمريكية للمعسكر الغربي وللنظام العالمي بشكل عام، وهناك إقرار بين النخبة الأوروبية بأهمية القيادة الأمريكية، غير أن هذه القيادة تواجه عدة مطبات وفق المؤرخ الاسكتلاندي نيال فيرغسون.

Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan al-Saud (R) and Vice Chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Hu Chunhua attend 10th Arab-China Business Conference in Riyadh, on June 11, 2023. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

طموحات الصين الاقتصادية وجاذبيتها للسعودية 16.06.2023

أعلنت الصين والسعودية خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر 2023 عن صفقات بمليارات الدولارات في مؤشر على مزيد من التقارب بين البلدين. غير أن ذلك يثير قلق واشنطن التي تعد أقرب حلفاء الرياض في الشرق الأوسط.