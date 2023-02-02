هل تساعد الرياضة في تخفيف الوزن؟

خمس نصائح للتخلص من احتباس الماء بالجسم في أيام الصيف!

يعاني كثير من الناس من احتباس الماء في الجسم ومن تورم القدمين، خصوصا عندما يكون الجو حارا ويسبب لهم شعورا كبيرا بالانزعاج. لحسن الحظ هناك بعض النصائح التي يمكن استخدامها لمنع تراكم السوائل الزائدة بالجسم.