هل تساعد الرياضة في تخفيف الوزن؟

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الرياضة تساعد على فقدان الوزن. الكثيرون يمارسون رياضة الركض. لكن شعار "الكثير يساعد كثيرا" ليس هنا في مكانه الصحيح. فكيف تركض بشكل صحيح لحرق الدهون؟
مرض السمنة المزمنة يزداد في الانتشار في كثير من البلدان. ومع زيادة الوزن، ترتفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النمط الثاني. ولكن يمكن للدولة أن تتدخل وتحد من هذه الظاهرة المدمرة.
في النصف الثاني من العمر، تطرأ تغيرات عديدة على أجسام النساء. لهذا السبب ينصح الأطباء بإيلاء اهتمام خاص بنمط الحياة. اكتشفي معنا كيف يمكنك سيدتي الحفاظ على صحتك وأنت فوق الخمسين..
يضمن هرمون الشبع "اللبتين" شعورنا بعدم الجوع وبالتالي عدم الحاجة إلى الأكل. لكن هل من المفيد حقًا تناول مستحضرات الهرمونات؟ نوضح لك هنا تأثيرات المكملات الصناعية مقارنة بالبروتين الطبيعي ومدى فعاليته في خفض الوزن.
يعاني كثير من الناس من احتباس الماء في الجسم ومن تورم القدمين، خصوصا عندما يكون الجو حارا ويسبب لهم شعورا كبيرا بالانزعاج. لحسن الحظ هناك بعض النصائح التي يمكن استخدامها لمنع تراكم السوائل الزائدة بالجسم.
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