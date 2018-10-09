هل تزيد المشروبات الغازية من الإصابة بأمراض الكلى؟

ينجذب الإنسان غالباً إلى المذاق الحلو، لهذا نرى الكثير من الشعوب تقبل على استهلاك المأكولات والمشروبات ذات المذاق الحلو أو بعضها كما هو الشأن بالنسبة للشاي أو الحليب للتمتع بالمذاق الحلو متجاهلاً الأضرار التي قد تنجم عن تناول كمية كبيرة من السكريات، التي باتت تُعتمد في العديد من الصناعات الغذائية. فبالإضافة إلى مرض السكري والبدانة، وجد باحثون أمريكيون مؤخراً ارتباط تناول المشروبات المحلاة بالإصابة بأمراض الكلى.

هذه الدراسة عرفت مشاركة حوالي 3 آلاف شخص بلغت أعمارهم بالمتوسط حوالي 54 عاماً، ولم يكونوا يعانون من أمراض الكلي من قبل. ثم فحص الباحثون بيانات المسح الخاصة باستهلاك المشروبات بعد متابعة المشاركين لمدة 8 إلى 10 سنوات، فوجدوا أن 185 شخصاً، أو ما يعادل 6 في المئة من المشتركين قد أصيبوا بمرض مزمن في الكلى.

وأخذ الباحثون بعين الاعتبار كافة العوامل التي من شأنها أن تساهم في تلف الكلى مثل التدخين، والبدانة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري وعدم النشاط. فوجدوا أن تناول المشروبات الغازية، وعصائر الفواكه المحلاة، أو الشاي المحلى بالسكر ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 61 في المئة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يكثرون من استهلاك تلك المشروبات المحلاة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في الكلى من أولئك الذين لا يتناولونها، حسبما ما جاء في موقع "ذا سن".

وبعد أن درس الباحثون المشروبات عن كثب، توصلوا إلى أن المشروبات الغازية هي "الجاني" الرئيسي. وأكد الدكتور كايسي ريبولز من معهد جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتيمور بالولايات المتحدة الاميركية على أهمية هذه الدراسة وما تضيفه إلى مجموعة المؤلفات السابقة حول الآثار الصحية والضارة للمشروبات المحلاة والتوصيات عن الطريقة السليمة لاستهلاكها.

وأضاف د. ريبولز أنه "من المعروف على نطاق واسع ضرورة تجنب المشروبات المحلاة بالسكرمن أجل الحد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية"، بحسب ما نشره موقع "توداي".

ر.ض/ع.ش