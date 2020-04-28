هل تزيد العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بكورونا؟

يواصل العلماء أبحاثهم ودراساتهم يومياً لاكتشاف المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد الذي يواجهه العالم وكيفية انتشاره وانتقاله من شخص لآخر.
وقد توصل العلم إلى حقيقة أن هذا الفيروسينتقل عن طريق القطيرات التي تخرج من الأنف أو الفمعند سعال أو عطاس الشخص المصاب في وجه شخص آخر أو ملامسة الأسطح التي تحتوي الفيروس فتدخل حينها تلك القطرات عبر غشاء مخاطي- مثل العينين.
بحسب ما نشره موقع "مايكروسوفت نيوز"، سارع العديد من مستخدمي العدسات اللاصقة إلى ارتداء النظارات الطبية عوضاً عنها خشية أن تزيد العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بكوفيد-19 ، وذلك تماشياً مع ما يوصيه الأطباء والباحثون.
ويعتقد الباحثون أن استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية سيمنعك من الرغبة بملامسة عينيك، إضافة إلى أنها قد تكون طريقة أكثر فعالية لمنع القطرات المصابة في الهواء من دخول العين، فضلاً عن تخفيف تهيج العين الذي يرافق الإصابة بكورونا.
ومع ذلك، فإن العدسات اللاصقة ليست مدعاة للقلق فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا طالما أن الناس يلتزمون بالإجراءات الوقائية وإرشادات السلامة وقواعد النظافة بحسب ما يرى الدكتور ليندون جونز مدير مركز بحوث طب العيون من جامعة واترلو في أونتاريو الكندية، وفقاً لما نشره موقع "غلوبال نيوز" الكندي.
ر.ض/ أ.ح
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اتباع التدابير المفروضة
يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
ارتداء كمامة واقية
من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدام سوائل التعقيم
يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
عدم ارتداء القفازات الطبية
ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدم كيسك الخاص
بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اختيار العبوات سهلة الغسل
يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟
الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
التخلص من المغلفات
عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
غسل الخضروات والفاكهة
يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة استلام الطلبات
يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.
-
بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة التوصيل للمنازل
بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد