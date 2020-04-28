هل تزيد العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بكورونا؟

يواصل العلماء أبحاثهم ودراساتهم يومياً لاكتشاف المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد الذي يواجهه العالم وكيفية انتشاره وانتقاله من شخص لآخر.

وقد توصل العلم إلى حقيقة أن هذا الفيروسينتقل عن طريق القطيرات التي تخرج من الأنف أو الفمعند سعال أو عطاس الشخص المصاب في وجه شخص آخر أو ملامسة الأسطح التي تحتوي الفيروس فتدخل حينها تلك القطرات عبر غشاء مخاطي- مثل العينين.

بحسب ما نشره موقع "مايكروسوفت نيوز"، سارع العديد من مستخدمي العدسات اللاصقة إلى ارتداء النظارات الطبية عوضاً عنها خشية أن تزيد العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بكوفيد-19 ، وذلك تماشياً مع ما يوصيه الأطباء والباحثون.

ويعتقد الباحثون أن استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية سيمنعك من الرغبة بملامسة عينيك، إضافة إلى أنها قد تكون طريقة أكثر فعالية لمنع القطرات المصابة في الهواء من دخول العين، فضلاً عن تخفيف تهيج العين الذي يرافق الإصابة بكورونا.

ومع ذلك، فإن العدسات اللاصقة ليست مدعاة للقلق فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا طالما أن الناس يلتزمون بالإجراءات الوقائية وإرشادات السلامة وقواعد النظافة بحسب ما يرى الدكتور ليندون جونز مدير مركز بحوث طب العيون من جامعة واترلو في أونتاريو الكندية، وفقاً لما نشره موقع "غلوبال نيوز" الكندي.

ر.ض/ أ.ح