 هل تريد أن تجرب حياة السجن؟ فندق في ألمانيا يوفر لك ذلك! | عالم المنوعات | DW | 16.11.2019

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منوعات

هل تريد أن تجرب حياة السجن؟ فندق في ألمانيا يوفر لك ذلك!

ليس من الضروري أن تكون مجرما لكي تدخل السجن، فإذا كنت ترغب في قضاء ليلة أو عدة ليال داخل سجن، فيمكنك ذلك في ألمانيا. ويسعى القائمون على "السجن" إلى تطوير الخدمة بحيث تشمل التقييد بالأغلال ونصب عمود التعذيب فيه.

سجن سابق في مدينة فورستناو الكائنة شمال غرب ألمانيا تحول إلى فندق

سجون قديمة تحولت إلى فنادق، وهذا ليس سجينا، ولكنه نزيل

الذين يرغبون في قضاء ليلتهم داخل سجن سابق في مدينة فورستناو الكائنة شمال غرب ألمانيا، يمكنهم تحقيق ذلك مقابل 45 يورو (50 دولارا) في الليلة الواحدة، بل يمكن تخفيض هذا المبلغ ليصبح 37 يورو في حالة مد فترة الإقامة.

ولا تبدو الزنازين الصغيرة فاخرة، ولكن ذلك لا يثني الزوار عن الحضور، ومنذ افتتاح الفندق في أيار/مايو 2019، تضمنت نوعية الزوار هواة التجول بين المرتفعات وأعضاء نوادي البولينج، وحتى زوجين فضلا قضاء ليلة الزفاف به.

واستضاف الفندق 140 نزيلا منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر 2019. ويقول فيرنر برايز، رئيس مجموعة عمل محلية لرعاية الآثار الشؤون التاريخية للمدينة، والتي كانت تعمل في تجديد السجن السابق منذ عام 2015، إن "هذا الإقبال على الفندق تم بدون أي نوع من الدعاية".

ويحصل جميع الزوار عند دخولهم الفندق على سترات السجن الشهيرة المخططة باللونين الأسود والأبيض. وفي ذلك يقول جونتر شوبنهاور وهو عضو آخر بالمجموعة المحلية إن "معظم الزوار يرتدون هذه السترات".

Deutschland Fürstenau Gefängnishotel

مبنى "سجن الفندق" في فورستناو، في ساكسونيا السفلى، شمال غرب ألمانيا

بل إن المجموعة تعتزم إتاحة خيار أمام الزوار لنقلهم من محطة القطار إلى الفندق، وهم مقيدون بالأغلال فوق عربة مكشوفة تجرها الخيول، كما تدرس إمكانية إقامة عمود التعذيب الذي كان موجودا في العصور الوسطى، داخل الفندق، بغرض ربط المجرمين فيه وإنزال العقاب بهم.

وتم بناء سجن فورستناو عام 1720، وكان من بين نزلائه كثير من عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالسجن، وبينهم قاتل وسارق حصان تم إعدامه في فورستناو عام 1883 وفقا لما يقوله شوبنهاور.

وتم تحويل ست زنازين إلى غرف لاستضافة الزوار، وتم ترك زنزانتين بحالتهما الأصلية حتى يمكن أن يتفرج عليهما السياح أثناء جولات مشاهدة معالم المدينة، كما يقول برايز، وأحدهما كانت زنزانة السجين القاتل قبل إعدامه، والأخرى كانت مكانا للاستحمام. وتتيح الأسِّرة التي يبلغ عرض الواحد منها 90 سنتيمترا وطوله 200 سنتيميتر، أعلى درجات الراحة داخل الزنازين قليلة العدد.

فنادق غير مألوفة

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غير أنه حتى في الزنازين التي تم تجديدها، من السهل إدراك أن الحياة داخل سجن لم تكن تمثل رحلة خلوية لنزلائه في القرنين الـ 18، والـ .19 فقد كانت محاطة بجدران قوية بسمك 90 سنتيمترا، ولم يكن  يدخلها إلا النذر الضئيل من ضوء النهار، وكانت تفتقر إلى التدفئة، كما كان لها أبواب خشبية سميكة لمنع السجناء من الهرب. ويوضح برايز أنه يوجد بالسجن 27 بابا، ويقول بفخر إنه "لم يهرب أحد من السجناء".

واضطر برايز ذات مرة لرفض استضافة زائر، حيث جاء رجل من جنوب ألمانيا وطلب أن يعامل كمسجون يسمح له فقط بمغادرة السجن في أوقات معينة. ويوضح برايز: "لا يمكن أن نذهب إلى هذا الحد، لأن ذلك سيعد حرمانا من الحرية".

ومن الظواهر المستحدثة في ألمانيا خلال الأعوام الأخيرة إقامةفنادق متنوعة وغريبة، وهناك عالم كامل من تلك الخيارات العجيبة، وبينها فندق غرفه داخل ما يشبه الحظائر المفروشة بالقش، وآخر به أسِّرة على شكل النقانق التي تقدم في عدة أطباق مختلفة في الإفطار، وذلك في قرية ريترسباش الصغيرة بالقرب من مدينة نورمبيرغ.

ويحب الزوار هذه النوعية من الفنادق لأنها تتيح لهم الفرصة لتعلم شيء جديد، كما يقول رينر بالكه، مدير الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم، والذي يضيف: "هذه النوعية من الفنادق تدعم الأنشطة التجارية في كثير من الأحوال، خاصة في أوقات تكون فيها قطاعات كبيرة من السوق مشبعة".

ع.ج.م/  (د ب أ توماس فيوبكر)

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    الكاتب: إليزابيث يورك فون فارتينلورغ / زمن البدري


 

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