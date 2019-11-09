 هل تريد ألمانيا فعلاً التحول إلى قوة عسكرية في العالم؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.11.2019

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سياسة واقتصاد

هل تريد ألمانيا فعلاً التحول إلى قوة عسكرية في العالم؟

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية كرامب كارينباور تحويل الجيش الألماني إلى جيش تدخل في العالم وتقوية سمعته في داخل البلاد. لكن هذه الخطط تواجه معارضة نظراً لرواسب تاريخية ارتبطت بسمعة هذا الجيش وصورته.

Irak Kurdistan AKK bei Peschmerga Training (Getty Images/AFP/S. Hamed)

"أتعهد بخدمة جمهورية ألمانيا الاتحادية بوفاء والدفاع بشجاعة عن حق الشعب الألماني وحريته"، هذا ما يريد الاعتراف به بعض مئات المجندين الجدد في وقفة احتفالية الثلاثاء أمام مقر البرلمان الألماني في برلين وفي مدن ألمانية أخرى.

رغبة رغبة وزيرة الدفاع الألمانية في تنظيم تعهد كبير وعلنيّ اصطدمت برغبات أطراف سياسية أخرى، فالمسيحيون الديمقراطيون موافقون على ذلك، وكذلك الشريك في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بل حتى فينفريد كريتشمير، رئيس الوزراء من الخضر في ولاية بادن فورتمبيرغ لم تكن له تحفظات مبدئية بالرغم من أن الخضر تجنبوا دوماً دعم الجيش.

والاسقف العسكري البروتستانتي، زيغورد رينك ساند المقترح كمساهمة في إجلاء "الطابع التحريمي" عن صورة الجيش الألماني وسمعته. بيد أن حزب اليسار وحده هو الذي كان يعارض هذا الموقف.

الجيش الألماني يجب أن يظهر للعلن

ويتعلق الأمر لدى وزيرة الدفاع في مبادرتها بمزيد من الاعتراف والظهور للجيش. الجيش الألماني "يجب أن يحتل مكانة جلية وظاهرة في وسط مجتمعنا وفي وسط مدننا وبلداتنا".

Verteidigungsministerin besucht Einsatzführungskommando (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

وزيرة الدفاع الألمانية لها رؤية جديدة لدور الجيش الألماني في العالم

والتعهدات العلنية للجيش الألماني ليست بديهية بالنسبة إلى بلد شن جيشه قبل 80 عاماً حرباً هجومية. وعندما وافق وزير الدفاع هانس أبيل في 1980 لأول مرة على إقامة حفل تعهدي ليس وراء جدران الثكنة، بل داخل ملعب فيزر في بريمن، حصلت احتجاجات عنيفة أسفرت عن مئات الجرحى. واليوم ليس فقط التعهدات، بل أيضاً تدخلات الجيش الألماني في الخارج لا تقابل بالشكوك. وتسير وزيرة الدفاع الألمانية بأفكارها خطوات إضافية، فكما شرحت في عدة خطابات في الأسابيع الماضية، فهي ترى في ألمانيا قوة عسكرية مستقبلية.

إذ تريد إقامة مجلس أمن قومي يقوم بتنسيق وسائل الدبلوماسية والجيش والاقتصاد والتجارة والأمن الداخلي والتعاون التنموي، وهي تطالب بقرارات برلمانية أسرع في التدخلات وتطالب بالتعاون مع الحلفاء "باستنفاد" "مجال الوسائل العسكرية" في حال الضرورة. وتأتي الموافقة من الجانب العسكري الأمني السياسي، إذ أن هاراد كويات، الرئيس السابق للجنة حلف شمال الأطلسي وصف أفكار أنغريت كرامب كارينباور كخطوة صحيحة أولى. وبوجه خاص إنشاء مجلس أمني يدعمه أيضاً فولفغانغ إيشنغر، رئيس مؤتمر أمن ميونيخ.

كثير من التدخلات؟

لكن توجد أيضاً ثمة معارضة، فمثلاً يرى مفوض شؤون الجيش في البرلمان هانس بيتر بارتيلز أن الجيش الألماني بات مجهداً حالياً. فاليوم يوجد أكثر من 3000 جندي في الخارج في أفغانستان ومالي والنيجر والبلقان والبحر المتوسط والمحيط الهندي وفي الأردن والعراق. كما تُضاف إلى ذلك التزامات كبيرة ضمن حلف الناتو في أوروبا. "بات الجيش يواجه الكثير من المهام على كاهلة"، كما يقول بارتلز.

الشركاء يتنازعون فيما بينهم

وحتى من ناحية السياسة الخارجية تواجه الوزيرة مقاومة من نوع آخر. إذ تستبعد قيام ألمانيا بأي تحركات أحادية الجانب في المهام العسكرية، وتعمل على أن يكون أي تحرك بمشاركة الحلفاء. لكن من هم الحلفاء؟ الاختيار الأول بالنسبة إلى ألمانيا هو حلف الناتو. لكن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أعلن أن الحلف بات يعاني "الموت السريري" بسبب المواقف غير المضمونة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويروج عوض ذلك لتعاون أمني أوروبي أقوى.

بيد أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت موقف الحليف السياسي الوثيق ماكرون بشكل غير معتاد، وقالت:" الناتو هو الركيزة المحورية لدفاعنا". ومن أجل تطوير استراتيجية أمن مستقبلية بالاشتراك مع آخرين فإن هذا الخلاف لا ينطوي على أي جوانب إيجابية.

العلم الألماني على الزي العسكري

العلم الألماني على الزي العسكري

استقالة رئيس

وفي السياسة الداخلية الألمانية تغير الموقف من الجيش الألماني ومهامه في غضون عشر سنوات فقط بوضوح. ففي 2010 وجد الرئيس الألماني هورست كولر نفسه بعد مقابلة حول دور الجيش الألماني مجبراً على الاستقالة. فقد قال حينها يجب فهم أن "بلداً من حجمنا بهذا التوجه في التجارة الخارجية يجب أن يعلم بأنه في حالة الضرورة يكون أيضاً التدخل العسكري ضرورياً للحفاظ على مصالحنا كتأمين طرق التجارة الحرة على سبيل المثال". وكان الانتقاد يدور حول ما يُسمى بـ "سياسة البوارج" وأن القانون الأساسي لا يسمح بخوض حروب اقتصادية.

وليس باختلاف كبير عن كولر تتحدث اليوم وزيرة الدفاع، ولا أحد يطالب لهذا السبب باستقالتها. وهذه المرة ينصب الانتقاد على التنفيذ أكثر من مبدأ دور كبير وجديد للجيش الألماني. فحقيقة أن تلتزم ألمانيا أكثر عسكرياً، فهذا لم يعد باستثناء بعض الأصوات محل جدل.

كريستوف هاسيلباخ/ م.أ.م

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

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  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


 

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